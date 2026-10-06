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Công an điều tra vụ người đàn ông đánh phụ nữ trên đường ở Hà Nội

Thứ Ba, 18:16, 06/10/2026
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VOV.VN - Công an phường Giảng Võ sau khi xác minh trình báo vụ việc đánh phụ nữ trên đường đã tạm giữ hình sự Lê Văn Hoài, 60 tuổi, để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng, quy định tại khoản 1, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Ngày 6/10, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Giảng Võ đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Lê Văn Hoài (SN 1966, trú tại phường Khương Đình, thành phố Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, Công an phường Giảng Võ tiếp nhận trình báo của chị H.K.L. (SN 2004, trú tại phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) về việc xảy ra mâu thuẫn khi tham gia giao thông.

Theo trình báo, vụ việc xảy ra trên phố Đào Tấn. Trong lúc xảy ra mâu thuẫn giữa nhóm bạn của chị L. và một người đàn ông chưa rõ danh tính, người này đã tát chị L; sử dụng gạch, dao và chổi để đe dọa đánh nhóm của chị L.

cong an dieu tra vu nguoi dan ong danh phu nu tren duong o ha noi hinh anh 1
Đối tượng Lê Văn Hoài tại cơ quan công an bị tạm giữ vi hành vi gây rối trật tự công cộng

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Giảng Võ nhanh chóng tiến hành xác minh. Qua đó, lực lượng công an xác định Lê Văn Hoài có liên quan đến vụ việc và triệu tập người này đến trụ sở để làm rõ.

Quá trình làm việc với cơ quan công an, Lê Văn Hoài đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Giảng Võ đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Lê Văn Hoài để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng, quy định tại khoản 1, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vụ việc.

Danh Thiết/VOV.VN
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