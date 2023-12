Công an phục kích bắt 2 đối tượng cùng 12.000 viên ma túy ở Nghệ An

Thời gian gần đây, thông qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Nghi Lộc và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn từ nước ngoài về Việt Nam vào địa bàn huyện Quế Phong (Nghệ An) rồi đưa vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Nguyễn Đình Thành và Phạm Xuân Chắt.

Vào cuộc xác minh, cơ quan Công an xác định cầm đầu đường dây trên là Nguyễn Đình Thành (SN 1997, trú xã Trù Sơn, huyện Đô Lương).

Xác định Thành cùng Phạm Xuân Chắt (SN 1990, trú xã Trù Sơn, huyện Đô Lương) sẽ di chuyển lên huyện Quế Phong để giao dịch ma túy với các đối tượng bên kia biên giới, từ ngày 15/12/2023 đến thời điểm bị bắt giữ, mọi di biến động của 2 đối tượng được theo sát.

Rạng sáng 23/12, tại quốc lộ 16, thuộc địa phận xã Châu Kim, huyện Quế Phong, Công an huyện Nghi Lộc, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An phối hợp Công an huyện Quế Phong và các đơn vị liên quan bắt giữ Nguyễn Đình Thành, Phạm Xuân Chắt về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật của vụ án.

Tang vật thu giữ là 12.000 viên ma túy tổng hợp, 1 xe ô tô cùng các vật chứng có liên quan.

Hiện, chuyên án đang tiếp tục được đấu tranh, mở rộng.