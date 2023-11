Giám định tâm thần đối với người đàn ông chém bố và anh ruột tử vong

Tạm giữ người đàn ông dùng rựa chém chết cha và anh ruột

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định đang phối hơp với Công an thị xã An Nhơn khám nghiệm, điều tra vụ người đàn ông dùng rựa chém 3 người trong một gia đình ở thôn Háo Đức, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn thương vong.