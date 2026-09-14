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Khởi tố 2 đối tượng gây ô nhiễm môi trường

Thứ Hai, 14:16, 14/09/2026
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VOV.VN - Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về tội gây ô nhiễm môi trường, liên quan hành vi thu gom, vận chuyển, tập kết trái quy định chất thải rắn xây dựng từ các công trình phá dỡ trên địa bàn tỉnh để nghiền, bán cho người dân san lấp mặt bằng.

Ngày 14/9, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã khởi tố các đối tượng thu gom, vận chuyển, tập kết trái quy định chất thải rắn xây dựng với hành vi "Gây ô nhiễm môi trường".

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng để điều tra về hành vi thu gom, vận chuyển, tập kết trái quy định chất thải rắn xây dựng. Đó là Nguyễn Mậu Hùng (sinh năm 1975, trú tại phường Phan Đình Phùng) và Dương Huy Hiện (sinh năm 1990, trú tại phường Quyết Thắng).

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Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành Quyết định khởi tố bị can với hành vi gây ô nhiễm môi trường

Theo kết quả điều tra, từ khoảng tháng 12/2025, Hùng và Hiện bàn bạc, thống nhất cùng thực hiện việc thu gom chất thải rắn xây dựng từ các công trình phá dỡ trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Hiện có trách nhiệm liên hệ, nhận các công trình phá dỡ; Hùng tổ chức vận chuyển, tập kết chất thải tại khu vực tổ dân phố 47, phường Phan Đình Phùng để nghiền, phân loại và bán cho các cá nhân có nhu cầu san lấp mặt bằng.

Quá trình hoạt động, Hùng và Hiện không thực hiện thủ tục theo quy định, không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép việc tập kết chất thải.

Từ những căn cứ trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Gây ô nhiễm môi trường"; khởi tố 2 bị can về tội "Gây ô nhiễm môi trường" quy định tại Khoản 3, Điều 235, Bộ luật Hình sự. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Danh Thiết/VOV.VN
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