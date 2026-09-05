Hàng chục nghìn người Croatia biểu tình phản đối chất thải độc hại

Vụ việc được phát hiện từ tháng 2 năm ngoái, khi cảnh sát Croatia phối hợp với Cơ quan Cảnh sát châu Âu - Europol bắt giữ 13 người bị nghi nhập khẩu và đổ thải trái phép số lượng lớn chất nguy hại. Theo Europol, các nghi can đã thu lợi bất chính ít nhất 4 triệu euro.

Người biểu tình tại thủ đô Zagreb, Croatia yêu cầu hành động khẩn cấp xử lý việc đổ trái phép chất thải độc hại. Ảnh: Reuters.

Phần lớn số chất thải hiện vẫn nằm tại một khu công nghiệp bỏ hoang ở Gospic, trong đó nhiều chất đã được chôn dưới lòng đất. Lượng phế thải gồm thiết bị điện tử, nhựa, vật liệu xây dựng và chất thải y tế.

Mức độ gây nguy hại của chất thải tới môi trường khu vực đang được đặc biệt quan tâm. Báo cáo của Cơ quan chống tham nhũng Croatia cho thấy, đất tại nơi đổ thải có hàm lượng kim loại cao. Các hợp chất “hóa chất vĩnh cửu” cũng được phát hiện trong nước ngầm. Các chuyên gia cảnh báo địa hình và hệ thống sông trong khu vực có thể khiến chất ô nhiễm lan tới biển Adriatic.

Người biểu tình yêu cầu chính phủ công bố kế hoạch xử lý vấn đề một cách toàn diện, rõ thời hạn và lập tức cấm nhập khẩu chất thải. Chính phủ Croatia cho biết đang điều tra và xây dựng phương án xử lý. Đồng thời, Thủ tướng Croatia Andrej Plenkovic cáo buộc phe đối lập lợi dụng vụ việc để gây hoang mang trong dân chúng.