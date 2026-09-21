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Khởi tố Chu Thị Lý, người bị công an truy tìm sau 7 năm

Thứ Hai, 22:15, 21/09/2026
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VOV.VN - Công an tỉnh Thái Nguyên vừa cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Chu Thị Lý (SN 1962), người bị truy tìm suốt 7 năm, để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 21/9, thông tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Chu Thị Lý (SN 1962, trú tại xã Bình Sơn, tỉnh Ninh Bình) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 3, Điều 175, Bộ luật Hình sự.

Sau 7 năm ra quyết định truy tìm, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã truy tìm được Chu Thị Lý, người bị tố giác trong vụ việc xảy ra ngày 8/9/2017 tại tổ 35B, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên (cũ).

khoi to chu thi ly, nguoi bi cong an truy tim sau 7 nam hinh anh 1
Khởi tố Chu Thị Lý được cơ quan công an truy tìm sau 7 năm

Theo kết quả điều tra, năm 2017, Chu Thị Lý nhận 200 triệu đồng của ông T.K.C., trú tại phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên để đặt cọc mua một thửa đất.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Lý đã bán thửa đất cho người khác nhưng không hoàn trả số tiền đã nhận cho ông C. Sau đó, Lý rời khỏi địa phương và trốn tránh từ năm 2017 đến nay.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã triệu tập những người liên quan, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ vụ việc.

Sau khi truy tìm được Chu Thị Lý, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên ra các quyết định tố tụng đối với bị can.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Danh Thiết/VOV.VN
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