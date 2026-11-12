Khởi tố đối tượng lừa người Trung Quốc đổi tiền

Ngày 12/11, Công an Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can Nguyễn Chí Thanh (sinh năm 2002, trú tại Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, anh Y.Q.R. (sinh năm 2002, quốc tịch Trung Quốc) trình báo Công an xã Đại Thanh về việc chuyển 15.000 nhân dân tệ để đổi lấy 58.575.000 đồng theo mã QR do một tài khoản Zalo cung cấp. Tuy nhiên, người này chỉ nhận được 18.575.000 đồng, còn 40 triệu đồng chưa được thanh toán.

Đối tượng Nguyễn Chí Thanh.

Qua xác minh, Công an xã Đại Thanh xác định tài khoản Zalo trên do Nguyễn Chí Thanh đăng ký, sử dụng. Sau khi chiếm đoạt tiền, Thanh bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Công an xã Đại Thanh đã triển khai các biện pháp xác minh, rà soát thông tin, đồng thời phối hợp với gia đình vận động Thanh ra đầu thú.

Ngày 10/11/2026, Thanh đến cơ quan công an đầu thú về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 12/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Chí Thanh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 1, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Cơ quan công an đang tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý đối tượng theo quy định.