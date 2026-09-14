Khởi tố người đánh nhân viên bán xăng ở Thái Nguyên

Ngày 14/9, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã khởi tố đối tượng gây rối trật tự công cộng tại cửa hàng xăng dầu trên địa bàn phường Bách Quang.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với N.T.C (sinh năm 1984, trú tại phường Gia Sàng) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Công an làm việc với đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng

Trước đó, N.T.C đến cửa hàng xăng dầu Petrolimex 01, thuộc tổ dân phố Làng Mới, phường Bách Quang để mua xăng. Do phát sinh mâu thuẫn lúc thanh toán, N.T.C đã có hành vi chửi bới và đánh nhân viên cửa hàng.

Hành vi của N.T.C xảy ra tại nơi công cộng, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của cửa hàng, gây tâm lý hoang mang cho người dân, làm mất trật tự và ảnh hưởng đến những người đang có mặt tại khu vực.

Hiện Công an phường Bách Quang đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý N.T.C theo quy định của pháp luật.

Qua sự việc trên, Cơ quan công an khuyến cáo nhân dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn văn hóa ứng xử nơi công cộng, góp phần xây dựng xã hội an toàn, lành mạnh và văn minh.