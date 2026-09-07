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Cầm dao đuổi đánh người, 1 phụ nữ bị khởi tố vì hành vi gây rối trật tự công cộng

Thứ Hai, 16:27, 07/09/2026
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VOV.VN - Công an Hà Nội cho biết Công an xã Phù Đổng vừa khởi tố Nguyễn Thị Thu Hằng về hành vi gây rối trật tự công cộng sau khi người này cầm dao, cuốc đuổi đánh người.

Cầm dao, cuốc đuổi đánh người

Ngày 7/9, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Phù Đổng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1990, hộ khẩu thường trú tại Hiền Lương, Phú Thọ) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, Công an xã Phù Đổng tiếp nhận trình báo của công dân về việc bị Nguyễn Thị Thu Hằng gây rối, cầm dao và cuốc đuổi đánh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phù Đổng đã triệu tập Hằng đến trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, Hằng khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

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Nguyễn Thị Thu Hằng tại trụ sở Công an xã Phù Đổng

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Hằng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn chuẩn mực ứng xử, không thực hiện các hành vi gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Công an Hà Nội nhấn mạnh, mọi hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định. Đồng thời, cơ quan công an đề nghị người dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kịp thời cung cấp thông tin, tố giác tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Danh Thiết/VOV.VN
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