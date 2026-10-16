Khởi tố nhóm giả danh nhân viên ngân hàng lừa người vay vốn

Theo hồ sơ điều tra, từ năm 2024 đến tháng 6/2026, các đối tượng đã lợi dụng nhu cầu vay vốn của người dân, giả danh nhân viên Ngân hàng VIB để thực hiện hành vi lừa đảo tại thành phố Bắc Ninh và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh tổ chức đấu tranh, làm rõ.

Một số đối tượng trong vụ án tại Cơ quan điều tra Công an thành phố Bắc Ninh

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định các đối tượng liên quan gồm: Vũ Đức Dư (sinh năm 1983), Lê Thị Lan (sinh năm 1981), cùng trú tại tổ dân phố Vân Kiều, phường Phù Lãng, thành phố Bắc Ninh; Lê Văn Anh (sinh năm 1986), Lê Thu Hà (sinh năm 1979), Lê Văn Hùng (sinh năm 1987), cùng trú tại thôn Mỗ Xá, xã Hòa Phú; Bùi Thị Mai (sinh năm 1993), trú tại tổ dân phố Kiên Quyết, phường Dương Nội; Đinh Văn Tính (sinh năm 1983), trú tại Hà Trì 2, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội; và Lương Văn Nhựt (sinh năm 1997), trú tại thôn Song Bình, xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng.

Để tìm kiếm người có nhu cầu vay tiền, nhóm đối tượng thuê Lương Văn Nhựt chạy quảng cáo trên mạng xã hội Facebook với nội dung “Hỗ trợ tài chính”, giới thiệu dịch vụ vay vốn có thủ tục đơn giản, lãi suất thấp.

Nhựt sử dụng các tài khoản Facebook ảo, không chính chủ mua trên mạng để lập các trang “Hỗ trợ tài chính” và “Vay vốn”. Sau đó, đối tượng đăng bài, chạy quảng cáo và thiết lập tính năng tự động nhắn tin qua Messenger khi có người bình luận. Những người có nhu cầu vay tiền được hướng dẫn kết bạn Zalo với các tài khoản do nhóm cung cấp. Các tài khoản này sử dụng tên nhân viên ngân hàng nhằm tạo lòng tin.

Khi khách hàng liên hệ vay vốn, các đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, ảnh căn cước công dân và điền thông tin vào các biểu mẫu có tên như “Hợp đồng vay vốn tiêu dùng”, “Thông báo giải ngân khoản vay”...

Tiếp đó, nhóm đối tượng yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào các tài khoản được chỉ định với nhiều lý do như phí giải ngân, phí hồ sơ, thuế hoặc tiền bảo đảm khoản vay.

Do các biểu mẫu được thiết kế có hình thức giống giấy tờ giao dịch ngân hàng, nhiều người đã tin tưởng, làm theo hướng dẫn và chuyển tiền. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Kết quả điều tra xác định, các tài khoản ngân hàng được sử dụng trong vụ án đã nhận tiền của nhiều bị hại tại các tỉnh, thành phố trên cả nước. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh thông báo những người đã chuyển tiền vào 11 tài khoản ngân hàng VIB có liên quan đến các bị can trong vụ án, theo danh sách được cơ quan chức năng đăng tải, chủ động liên hệ cơ quan điều tra để được hướng dẫn giải quyết.

Người bị hại liên hệ đồng chí Trần Văn Bình, Điều tra viên Cơ quan Cảnh sát điều tra, qua số điện thoại 0868.763.931 để được hướng dẫn.