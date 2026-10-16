English
/ TIN NÓNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khởi tố nhóm giả danh nhân viên ngân hàng lừa người vay vốn

Thứ Sáu, 11:52, 16/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 16/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng thủ đoạn giả danh nhân viên ngân hàng, lừa những người có nhu cầu vay vốn chuyển tiền để chiếm đoạt.

Theo hồ sơ điều tra, từ năm 2024 đến tháng 6/2026, các đối tượng đã lợi dụng nhu cầu vay vốn của người dân, giả danh nhân viên Ngân hàng VIB để thực hiện hành vi lừa đảo tại thành phố Bắc Ninh và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh tổ chức đấu tranh, làm rõ.

khoi to nhom gia danh nhan vien ngan hang lua nguoi vay von hinh anh 1
Một số đối tượng trong vụ án tại Cơ quan điều tra Công an thành phố Bắc Ninh

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định các đối tượng liên quan gồm: Vũ Đức Dư (sinh năm 1983), Lê Thị Lan (sinh năm 1981), cùng trú tại tổ dân phố Vân Kiều, phường Phù Lãng, thành phố Bắc Ninh; Lê Văn Anh (sinh năm 1986), Lê Thu Hà (sinh năm 1979), Lê Văn Hùng (sinh năm 1987), cùng trú tại thôn Mỗ Xá, xã Hòa Phú; Bùi Thị Mai (sinh năm 1993), trú tại tổ dân phố Kiên Quyết, phường Dương Nội; Đinh Văn Tính (sinh năm 1983), trú tại Hà Trì 2, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội; và Lương Văn Nhựt (sinh năm 1997), trú tại thôn Song Bình, xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng.

Để tìm kiếm người có nhu cầu vay tiền, nhóm đối tượng thuê Lương Văn Nhựt chạy quảng cáo trên mạng xã hội Facebook với nội dung “Hỗ trợ tài chính”, giới thiệu dịch vụ vay vốn có thủ tục đơn giản, lãi suất thấp.

Nhựt sử dụng các tài khoản Facebook ảo, không chính chủ mua trên mạng để lập các trang “Hỗ trợ tài chính” và “Vay vốn”. Sau đó, đối tượng đăng bài, chạy quảng cáo và thiết lập tính năng tự động nhắn tin qua Messenger khi có người bình luận. Những người có nhu cầu vay tiền được hướng dẫn kết bạn Zalo với các tài khoản do nhóm cung cấp. Các tài khoản này sử dụng tên nhân viên ngân hàng nhằm tạo lòng tin.

Khi khách hàng liên hệ vay vốn, các đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, ảnh căn cước công dân và điền thông tin vào các biểu mẫu có tên như “Hợp đồng vay vốn tiêu dùng”, “Thông báo giải ngân khoản vay”...

Tiếp đó, nhóm đối tượng yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào các tài khoản được chỉ định với nhiều lý do như phí giải ngân, phí hồ sơ, thuế hoặc tiền bảo đảm khoản vay.

Do các biểu mẫu được thiết kế có hình thức giống giấy tờ giao dịch ngân hàng, nhiều người đã tin tưởng, làm theo hướng dẫn và chuyển tiền. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Kết quả điều tra xác định, các tài khoản ngân hàng được sử dụng trong vụ án đã nhận tiền của nhiều bị hại tại các tỉnh, thành phố trên cả nước. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh thông báo những người đã chuyển tiền vào 11 tài khoản ngân hàng VIB có liên quan đến các bị can trong vụ án, theo danh sách được cơ quan chức năng đăng tải, chủ động liên hệ cơ quan điều tra để được hướng dẫn giải quyết.

Người bị hại liên hệ đồng chí Trần Văn Bình, Điều tra viên Cơ quan Cảnh sát điều tra, qua số điện thoại 0868.763.931 để được hướng dẫn.

1792061826110_2013843145369971772_9207885489156108806_2e2b71be61fa803c8544929f71792dfc.jpg

Bắc Ninh khởi tố 10 bị can liên quan sai phạm quan trắc môi trường

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Ninh đã khởi tố 5 vụ án hình sự, 10 bị can về tội “Giả mạo trong công tác” liên quan đến hoạt động quan trắc, phân tích môi trường. Các đối tượng bị xác định đã cố ý chỉnh sửa thông số môi trường, biến kết quả vượt quy chuẩn thành đạt quy chuẩn hoặc thấp hơn thực tế.

Văn Giang/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khởi tố Ngọc “Rambo” và 5 người trong đường dây lô, đề ở Bắc Ninh
Khởi tố Ngọc “Rambo” và 5 người trong đường dây lô, đề ở Bắc Ninh

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã khởi tố Lê Thanh Ngọc, tức Ngọc “Rambo”, cùng 5 người khác để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, với tổng số tiền giao dịch gần 200 triệu đồng.

Khởi tố Ngọc “Rambo” và 5 người trong đường dây lô, đề ở Bắc Ninh

Khởi tố Ngọc “Rambo” và 5 người trong đường dây lô, đề ở Bắc Ninh

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã khởi tố Lê Thanh Ngọc, tức Ngọc “Rambo”, cùng 5 người khác để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, với tổng số tiền giao dịch gần 200 triệu đồng.

Bắc Ninh phát hiện hơn 233.000 sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc
Bắc Ninh phát hiện hơn 233.000 sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Hơn 233.000 sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, có tổng trị giá theo giá niêm yết hơn 10 tỷ đồng, vừa bị lực lượng chức năng Bắc Ninh tịch thu và doanh nghiệp liên quan bị xử phạt 205 triệu đồng.

Bắc Ninh phát hiện hơn 233.000 sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

Bắc Ninh phát hiện hơn 233.000 sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Hơn 233.000 sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, có tổng trị giá theo giá niêm yết hơn 10 tỷ đồng, vừa bị lực lượng chức năng Bắc Ninh tịch thu và doanh nghiệp liên quan bị xử phạt 205 triệu đồng.

Công an Bắc Ninh tìm người, phương tiện liên quan vụ đánh nhau trong hầm chui
Công an Bắc Ninh tìm người, phương tiện liên quan vụ đánh nhau trong hầm chui

VOV.VN - Sau khi video ghi cảnh hai nam thanh niên xô xát tại hầm chui cao tốc Hà Nội - Bắc Giang được chia sẻ trên mạng xã hội. Công an phường Nếnh (Bắc Ninh) đã vào cuộc xác minh, triệu tập một người liên quan và thông báo tìm người làm chứng.

Công an Bắc Ninh tìm người, phương tiện liên quan vụ đánh nhau trong hầm chui

Công an Bắc Ninh tìm người, phương tiện liên quan vụ đánh nhau trong hầm chui

VOV.VN - Sau khi video ghi cảnh hai nam thanh niên xô xát tại hầm chui cao tốc Hà Nội - Bắc Giang được chia sẻ trên mạng xã hội. Công an phường Nếnh (Bắc Ninh) đã vào cuộc xác minh, triệu tập một người liên quan và thông báo tìm người làm chứng.

Bắc Ninh bàn giao hai đối tượng truy nã cho công an Trung Quốc
Bắc Ninh bàn giao hai đối tượng truy nã cho công an Trung Quốc

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, các lực lượng nghiệp vụ của Công an TP Bắc Ninh đã tiến hành bắt giữ đối tượng truy nã và bàn giao cho cơ quan chức năng Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị theo thông lệ quốc tế.

Bắc Ninh bàn giao hai đối tượng truy nã cho công an Trung Quốc

Bắc Ninh bàn giao hai đối tượng truy nã cho công an Trung Quốc

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, các lực lượng nghiệp vụ của Công an TP Bắc Ninh đã tiến hành bắt giữ đối tượng truy nã và bàn giao cho cơ quan chức năng Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị theo thông lệ quốc tế.

Bắt 2 đối tượng trộm điện thoại, tiền của người đi lễ tại Đền Phấn Động ở Bắc Ninh
Bắt 2 đối tượng trộm điện thoại, tiền của người đi lễ tại Đền Phấn Động ở Bắc Ninh

VOV.VN - Ngày 18/9, Công an xã Tam Đa, tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ 2 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản của người dân đi lễ tại Đền Phấn Động.

Bắt 2 đối tượng trộm điện thoại, tiền của người đi lễ tại Đền Phấn Động ở Bắc Ninh

Bắt 2 đối tượng trộm điện thoại, tiền của người đi lễ tại Đền Phấn Động ở Bắc Ninh

VOV.VN - Ngày 18/9, Công an xã Tam Đa, tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ 2 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản của người dân đi lễ tại Đền Phấn Động.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật