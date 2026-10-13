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Bắc Ninh phát hiện hơn 233.000 sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ Ba, 16:25, 13/10/2026
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VOV.VN - Hơn 233.000 sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, có tổng trị giá theo giá niêm yết hơn 10 tỷ đồng, vừa bị lực lượng chức năng Bắc Ninh tịch thu và doanh nghiệp liên quan bị xử phạt 205 triệu đồng.

Ngày 13/10, Công an thành phố Bắc Ninh cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện hơn 233.000 sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại Công ty TNHH RRMB BEAUTY, với tổng trị giá theo giá niêm yết hơn 10 tỷ đồng.

bac ninh phat hien hon 233.000 san pham my pham khong ro nguon goc hinh anh 1
Tổ Công tác kiểm tra hàng hóa

Trước đó, Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 7, Chi cục Quản lý thị trường Bắc Ninh, tiến hành kiểm tra Công ty TNHH RRMB BEAUTY tại thôn Lạc Nhuế, xã Tam Đa, thành phố Bắc Ninh. Công ty do bà Lý Hồng Thương làm giám đốc.

Qua kiểm tra, đoàn công tác tạm giữ số lượng lớn mỹ phẩm với nhiều chủng loại khác nhau. Trong đó, có 22.000 chai sữa dưỡng thể loại 268 ml/chai, 38.000 hộp phấn làm mịn, hơn 50.000 thỏi son môi và hơn 45.000 tuýp kem che khuyết điểm.

Tại thời điểm kiểm tra, bà Lý Hồng Thương, Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH RRMB BEAUTY, không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa trên.

bac ninh phat hien hon 233.000 san pham my pham khong ro nguon goc hinh anh 2
Kho hàng hóa được phát hiện

Sau khi phối hợp xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Bắc Ninh đã bàn giao hồ sơ vụ việc cho Đội Quản lý thị trường số 7 xử lý theo quy định.

Cơ quan chức năng đã quyết định tịch thu toàn bộ số hàng hóa vi phạm, đồng thời xử phạt Công ty TNHH RRMB BEAUTY 205 triệu đồng về hai hành vi: kinh doanh tại địa điểm không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh và kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Văn Giang/VOV.VN
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