Bắc Ninh khởi tố 10 bị can liên quan sai phạm quan trắc môi trường

Ngày 15/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Kinh tế), Công an TP Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường (Bộ Công an) triệt phá, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động quan trắc, phân tích môi trường trên địa bàn.

Qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã khám xét khẩn cấp 5 công ty hoạt động trong lĩnh vực quan trắc môi trường có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Cơ quan Công an thi hành lệnh khám xét tại Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Công nghệ Môi trường ETECH

Các doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Công nghệ Môi trường ETECH, địa chỉ số 172 Ngô Quyền, phường Kinh Bắc; Công ty Cổ phần Tập đoàn FEC, địa chỉ số 7, ngõ 71, đường Lương Văn Nắm, phường Bắc Giang; Công ty Cổ phần Dịch vụ và Công nghệ Jenco, địa chỉ lô số 1155, khu dân cư Thành Xương Giang, phường Bắc Giang; Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Đất Việt, địa chỉ số 1029 đường Lê Lợi, phường Bắc Giang; Công ty TNHH Môi trường VEC Việt Nam, địa chỉ số 29 phố Thị Chung, phường Kinh Bắc.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều máy tính, thiết bị phân tích cùng hệ thống hồ sơ, tài liệu liên quan trực tiếp đến hoạt động quan trắc và phân tích môi trường của các doanh nghiệp.

Cơ quan Công an thi hành lệnh khám xét tại Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Đất Việt

Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để can thiệp, cố ý chỉnh sửa các thông số môi trường, biến kết quả vượt quy chuẩn kỹ thuật thành đạt quy chuẩn hoặc thấp hơn so với kết quả thực tế.

Các hành vi sai phạm được thực hiện trực tiếp trên phiếu kết quả phân tích quan trắc hoặc thông qua việc can thiệp phần mềm Xalab – phần mềm chuyên dùng để quản lý, vận hành hoạt động quan trắc môi trường.

Đáng chú ý, theo cơ quan điều tra, các đối tượng hoạt động với sự phân công nhiệm vụ chặt chẽ, có sự chỉ đạo xuyên suốt từ trên xuống dưới. Khi phát hiện lực lượng công an tiến hành điều tra, các đối tượng nhanh chóng tiêu hủy, làm thay đổi chứng cứ điện tử và các tài liệu liên quan nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Cơ quan Công an thi hành lệnh khám xét tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FEC

Máy phân tích mẫu quan trắc, máy thu mẫu hiện trường của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Công nghệ Môi trường ETECH

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự, khởi tố 10 bị can về tội “Giả mạo trong công tác”. Trong đó, 8 bị can bị bắt tạm giam, 2 bị can bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.