Khởi tố nhóm thanh niên gây rối trật tự công cộng ở Bà Rịa – Vũng Tàu

Khởi tố 7 thanh thiếu niên ở Lai Châu về hành vi gây rối trật tự công cộng

VOV.VN - Công an thành phố Lai Châu vừa tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, đối với Giàng A Tráng (sinh năm 2005, hộ khẩu thường trú tại xã Giang Ma, huyện Tam Đường, Lai Châu); khởi tố bị can ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 bị can về hành vi "gây rối trật tự công cộng".