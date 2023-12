Lừa nhiều người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động, chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Nghệ An phát hiện đối tượng nghi vấn sử mạng xã hội đăng tải các bài viết, hình ảnh trên các hội nhóm về việc nhận đưa người đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tiền cọc.

Nguyễn Hoàng Huy tại cơ quan điều tra

Đối tượng sử dụng các tài khoản Facebook “ảo”, tài khoản Zalo “ảo” như “Phạm Văn Ngọc”, Phàn A Kiên”… cùng các sim “rác”, tài khoản ngân hàng “rác”.

Sau quá trình điều tra, Công an huyện Nghi Xuân chủ trì, phối hợp với phòng nghiệp vụ - Công an tỉnh Hà Tĩnh; Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Huy (SN 2000, trú tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Hoàng Huy khai nhận, từ tháng 8/2023 đến nay do cần tiền để phục vụ việc tiêu xài cá nhân nên Huy đã lập nhiều tài khoản “ảo” và mua các sim “rác”, tài khoản ngân hàng “rác”. Sau đó, đăng tải các bài viết trên các hội, nhóm trên không gian mạng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan.

Căn cứ kết quả điền tra ban đầu xác định, với thủ đoạn nêu trên, từ tháng 8/2023 đến nay, Nguyễn Hoàng Huy đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại tại nhiều địa phương trên toàn quốc với số tiền chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân đã tiến hành Khởi tố vụ án, Khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Huy về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân thông báo, ai là người bị hại trong vụ án nêu trên, đề nghị gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân để giải quyết.