Nhiều lần chắn lối đi chung, người phụ nữ ở Hà Nội bị khởi tố

Ngày 10/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1968, trú tại phường Xuân Đỉnh, Hà Nội) về tội “Gây rối trật tự công cộng”, theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Công an phường Xuân Đỉnh tiếp nhận tin báo của người dân về việc bà Nguyễn Thị Hoa cùng một số người thân có hành vi chửi bới, xúc phạm người khác, gây mất trật tự tại khu dân cư và cản trở việc đi lại qua lối đi chung tại ngõ 207/103 đường Xuân Đỉnh, Tổ dân phố Xuân Nhang.

Nguyễn Thị Hoa tại cơ quan Công an

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Xuân Đỉnh tiến hành xác minh và xác định bà Hoa nhiều lần có hành vi gây rối, chửi bới người khác, đổ chất thải và để đồ đạc chắn lối đi chung trong thời gian dài.

Theo cơ quan công an, việc đặt các vật dụng chắn lối đi đã gây cản trở hoạt động đi lại, ra vào nhà của một số hộ dân trong ngõ, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân tại khu vực.

Căn cứ nội dung tố giác và kết quả xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”; đồng thời khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hoa theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật.