Khởi tố 21 bị can liên quan buôn bán hàng cấm

Sản xuất, san chiết filler, botox rồi đưa ra thị trường

Ngày 7/10, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện, làm rõ đường dây do Trần Minh Đức (SN 1989, trú tại phường Đại Mỗ, Hà Nội) cầm đầu, tổ chức sản xuất, san chiết, đóng gói và buôn bán thuốc, thiết bị y tế sử dụng trong lĩnh vực thẩm mỹ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khám xét khẩn cấp 12 địa điểm tại Hà Nội và một địa điểm tại TPHCM, thu giữ 122.972 sản phẩm là thiết bị y tế, thuốc gồm filler, botox, meso, thuốc tê và các sản phẩm hỗ trợ thực hiện thủ thuật thẩm mỹ.

Tang vật vụ án

Theo điều tra, Trần Minh Đức là chủ 3 địa điểm kinh doanh tại phường Hà Đông và phường Thanh Liệt. Đức thông qua các mối quan hệ xã hội để đặt mua filler, botox và các sản phẩm liên quan về bán kiếm lời.

Đáng chú ý, ngoài hàng thành phẩm, Đức còn mua các loại bán thành phẩm chưa có tem nhãn, vỏ bao bì. Sau đó, đối tượng chỉ đạo Đỗ Đức Minh thực hiện san chiết, đóng gói, dán nhãn trước khi đưa hàng ra thị trường.

Sau khi hoàn thiện, hàng hóa được chuyển về nhiều kho, cơ sở tại Hà Nội và TPHCM để bảo quản, phân phối.

Doanh thu trên 500 tỷ đồng

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2025 đến ngày 20/8/2026, nhóm đối tượng đã kinh doanh, buôn bán hàng triệu sản phẩm, với doanh thu khoảng trên 500 tỷ đồng và thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Các đối tượng không có Chứng chỉ hành nghề dược, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược theo quy định.

Hàng hóa được lưu giữ tại những địa điểm chưa được cấp phép kinh doanh về y tế, không đủ điều kiện bảo quản. Các đối tượng cũng không được các công ty nhập khẩu, kinh doanh filler, botox, meso ủy quyền phân phối sản phẩm.

Ngày 4/9/2026, Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự ngành, lĩnh vực y tế - Sở Y tế ban hành Kết luận định giá tài sản số 05-KL/HĐĐGTSTXTTTHS, xác định tổng trị giá số hàng hóa bị thu giữ là 74.075.950.000 đồng.

Khởi tố 21 bị can về buôn bán hàng cấm

Theo kết quả xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hành vi của các đối tượng có dấu hiệu “Buôn bán hàng cấm”, quy định tại Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung các năm 2017 và 2025.

Ngày 7/9 và 25/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Buôn bán hàng cấm” là thuốc, thiết bị y tế, xảy ra tại Hà Nội và TPHCM, đồng thời khởi tố 21 bị can.

Các đối tượng tại Cơ quan Cảnh sát điều tra

Trong đó, Trần Minh Đức, Đỗ Đức Minh, Nguyễn Bá Đông, Nguyễn Văn Bửu, Trần Hữu Thắng, Vũ Thị Hồng, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Văn Nam, Phương Văn Minh, Nguyễn Hữu Long, Đỗ Đức Cường, Lưu Đại Tôn, Nguyễn Đức Tâm và Nguyễn Anh Tài bị khởi tố về tội “Buôn bán hàng cấm” theo điểm đ khoản 3 Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Các bị can Nguyễn Trung Thành, Nghiêm Xuân Nam, Nguyễn Tường Minh Vương, Vũ Hồng Giang, Tôn Tâm Trí, Bùi Đức Trung và Lê Thiên Hoàng bị khởi tố về tội “Buôn bán hàng cấm” theo điểm i khoản 2 Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng và các nội dung liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.