Phát hiện đối tượng xâm hại trẻ em qua hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, mới đây đơn vị đã tiếp nhận tin báo tội phạm về việc một tài khoản mạng xã hội có đăng tải và lưu trữ hình ảnh có nội dung lạm dụng tình dục trẻ em.

Tiến hành điều tra, xác minh, cơ quan Công an đã xác định được Nguyễn Chí Trung, 36 tuổi, trú thôn Bình Tân, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập là người sử dụng tài khoản đó.

Cuối năm 2022, tại địa bàn huyện Bù Đốp, Trung đã dùng điện thoại của mình quay và lưu lại cảnh Trung xâm hại tình dục 1 bé gái sinh năm 2014. Ngay sau đó Trung nhận được thông báo từ nhà mạng tài khoản bị khoá do vi phạm chính sách cộng đồng.

Tại cơ quan công an, Trung khai nhận đã thực hiện hành vi nêu trên. Vụ việc đã được chuyển giao cho Công an huyện Bù Đốp thụ lý theo thẩm quyền. Công an huyện Bù Đốp đang tạm giam Nguyễn Chí Trung để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”./.