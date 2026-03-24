Tạm giam đối tượng nghi dùng tài liệu giả để thắng kiện

Đây là vụ án xảy ra vào thời điểm trước năm 2023 tại phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng, trước đây là thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Vụ án được Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận (trước sáp nhập) khởi tố vào ngày 20/3/2025.

Sau khi sáp nhập tỉnh, vụ án được Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục thụ lý.

Lực lượng chức năng thi hành lệnh bắt tạm giam bà Thy vào ngày 23/3. Ảnh: B.H

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhiều tài liệu do bà Thy cung cấp cho Tòa án Nhân dân thành phố Phan Thiết (cũ) có dấu hiệu bị làm giả. Trong khi đây là các chứng cứ để cơ quan tố tụng giải quyết 3 vụ án dân sự tranh chấp quyền sử dụng đất.

Dựa trên các tài liệu này, Tòa án Nhân dân thành phố Phan Thiết (cũ) và Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận (cũ) đã tuyên bà Thy thắng kiện trong các vụ án liên quan.

Sau đó, cơ quan chức năng tiếp nhận đơn tố giác, tin báo về tội phạm của các đương sự trong các vụ kiện, tố bà Thy về hành vi làm giả, sử dụng tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Quá trình xác minh, khi đã đủ căn cứ, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Thy để phục vụ công tác điều tra.