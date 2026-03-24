Tạm giam đối tượng nghi dùng tài liệu giả để thắng kiện

Thứ Ba, 07:39, 24/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Quế Thy (52 tuổi, ngụ phường Mũi Né) để điều tra về tội “Làm giả hoặc sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Đây là vụ án xảy ra vào thời điểm trước năm 2023 tại phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng, trước đây là thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Vụ án được Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận (trước sáp nhập) khởi tố vào ngày 20/3/2025.

Sau khi sáp nhập tỉnh, vụ án được Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục thụ lý.

tam giam doi tuong nghi dung tai lieu gia de thang kien hinh anh 1
Lực lượng chức năng thi hành lệnh bắt tạm giam bà Thy vào ngày 23/3. Ảnh: B.H

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhiều tài liệu do bà Thy cung cấp cho Tòa án Nhân dân thành phố Phan Thiết (cũ) có dấu hiệu bị làm giả. Trong khi đây là các chứng cứ để cơ quan tố tụng giải quyết 3 vụ án dân sự tranh chấp quyền sử dụng đất.

Dựa trên các tài liệu này, Tòa án Nhân dân thành phố Phan Thiết (cũ) và Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận (cũ) đã tuyên bà Thy thắng kiện trong các vụ án liên quan.

Sau đó, cơ quan chức năng tiếp nhận đơn tố giác, tin báo về tội phạm của các đương sự trong các vụ kiện, tố bà Thy về hành vi làm giả, sử dụng tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Quá trình xác minh, khi đã đủ căn cứ, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Thy để phục vụ công tác điều tra.

Đoàn Sĩ/VOV TP.HCM
Lâm Đồng gỡ khó cho dự án Khu công nghiệp Tân Đức
Lâm Đồng gỡ khó cho dự án Khu công nghiệp Tân Đức

VOV.VN - Chiều 23/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải làm việc với các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư liên quan tiến độ dự án khu công nghiệp (KCN) Tân Đức.

VOV.VN - Chiều 23/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải làm việc với các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư liên quan tiến độ dự án khu công nghiệp (KCN) Tân Đức.

Khởi tố 2 đối tượng dùng súng hơi khí nén săn bắn thú rừng ở Lâm Đồng

VOV.VN - Căn cứ kết quả giám định, lực lượng chức năng xác định 2 khẩu súng thu giữ là loại súng nén khí, nén hơi thuộc vũ khí quân dụng.

VOV.VN - Căn cứ kết quả giám định, lực lượng chức năng xác định 2 khẩu súng thu giữ là loại súng nén khí, nén hơi thuộc vũ khí quân dụng.

Va chạm xe khách trên Quốc lộ 1 khiến 2 người đi xe máy tử vong

VOV.VN - Trên Quốc lộ 1- đoạn qua xã Sông Luỹ (khu vực huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ), tỉnh Lâm Đồng vừa xảy vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ.

VOV.VN - Trên Quốc lộ 1- đoạn qua xã Sông Luỹ (khu vực huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ), tỉnh Lâm Đồng vừa xảy vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ.

