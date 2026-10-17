Tạm giữ đối tượng say rượu đập phá ô tô trong đêm

Ngày 17/10, Công an phường Lục Nam, thành phố Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ Phạm Văn Toàn (sinh năm 1983, trú tại thôn Phượng Hoàng, xã Nghĩa Phương, thành phố Bắc Ninh) để điều tra về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Hình ảnh Phạm Văn Toàn cầm thanh kim loại liên tục đập phá 2 ô tô đang dừng đỗ tại phường Lục Nam, TP Bắc Ninh

Trước đó, khoảng 00h30 ngày 16/10/2026, Công an phường Lục Nam tiếp nhận tin báo của người dân về việc một người đàn ông cởi trần, có biểu hiện sử dụng rượu bia, dùng thanh kim loại đập phá kính ô tô đang dừng, đỗ tại khu dân cư làn 2, tổ dân phố Bình Minh, phường Lục Nam.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Lục Nam đã tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc. Căn cứ kết quả xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh ra quyết định tạm giữ Phạm Văn Toàn để điều tra theo quy định.

Qua vụ việc, Công an phường Lục Nam khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa các hành vi xâm phạm tài sản; kịp thời thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.