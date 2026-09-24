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Công an Hà Nội xử lý loạt vụ gây rối trật tự công cộng

Thứ Năm, 15:06, 24/09/2026
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VOV.VN - Công an các xã, phường trên địa bàn Hà Nội liên tiếp phát hiện, xác minh và xử lý các vụ gây rối trật tự công cộng, từ đánh nhau trước cổng trường đến mâu thuẫn khi tham gia giao thông.

Kịp thời làm rõ vụ gây rối tại thôn Kim Trung

Ngày 24/9, Công an Hà Nội cho biết, công an các địa phương liên tiếp phát hiện, xác minh và xử lý các vụ việc có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Qua công tác nắm tình hình an ninh, trật tự trên không gian mạng, Công an xã Phú Nghĩa phát hiện hình ảnh một người đàn ông có hành vi chửi bới, cố ý gây thương tích tại thôn Kim Trung.

Đối tượng đánh chủ quán cà phê bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phú Nghĩa khẩn trương xác minh và làm rõ N.V.C. (SN 1993, trú tại thôn Kim Trung, xã Phú Nghĩa) là người liên quan đến vụ việc. Tại cơ quan Công an, N.V.C. thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Công an xã Phú Nghĩa đang tiếp tục điều tra, xử lý người này về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Nhóm thanh thiếu niên đánh nhau trước cổng trường

Cũng tại xã Phú Nghĩa, Công an địa phương phát hiện video ghi lại cảnh một nhóm thanh niên đánh nhau tại khu vực cổng Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam, thuộc thôn Đồng Trữ.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng Công an xã có mặt tại hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ, đồng thời rà soát, truy xét và triệu tập những người liên quan để làm rõ.

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Nhóm đối tượng đánh nhau tại cổng trường Công thương Việt Nam

Qua xác minh, Công an xã Phú Nghĩa làm rõ nhóm thanh thiếu niên tham gia vụ việc gồm N.Đ.Q.V. (SN 2010), H.V.Đ. (SN 2009), V.V.Q. (SN 2009), N.N.M.T. (SN 2009) và N.D.L. (SN 2011). Những người này đều trú trên địa bàn xã Phú Nghĩa.

Công an xã Phú Nghĩa đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Tạm giữ hình sự đối tượng gây rối sau mâu thuẫn giao thông

Cùng ngày, Công an phường Xuân Đỉnh tiếp nhận trình báo của anh T.M.Q. (SN 1999, trú tại Cổ Dương, xã Phúc Thịnh, Hà Nội) về việc xảy ra mâu thuẫn khi tham gia giao thông tại đường Xuân Đỉnh.

Theo trình báo, vụ việc xảy ra khoảng 15h30, khiến ô tô của anh Q. bị hư hại kính và gương chiếu hậu.

Qua xác minh, Công an phường Xuân Đỉnh xác định Nguyễn Đồng Công (SN 1991, trú tại thôn Vạn Đồn, xã Đông Thụy Anh, Hưng Yên) có liên quan và triệu tập người này đến trụ sở để làm rõ.

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Đối tượng Nguyễn Đồng Công tại cơ quan Công an

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Đồng Công thừa nhận hành vi vi phạm. Người này khai trước khi xảy ra vụ việc đã sử dụng rượu, bia nên không kiềm chế được bản thân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Xuân Đỉnh đã tạm giữ hình sự Nguyễn Đồng Công để phục vụ điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại khoản 1, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên tại cơ sở ăn uống

Trước đó, tại một cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thôn Nỏ Bạn, xã Hồng Vân xảy ra mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên với tổng cộng 10 người.

Nhóm thứ nhất gồm 6 người, do N.B.T. (SN 1993, trú tại xã Hồng Vân) cùng một số người trú tại xã Chương Dương tham gia. Nhóm còn lại gồm 4 thanh niên trú tại xã Hồng Vân. Mâu thuẫn giữa hai nhóm dẫn đến xô xát, gây mất an ninh, trật tự tại khu vực.

Vụ việc khiến N.B.T. bị thương ở vùng đầu, tay và chân; B.V.C. bị thương ở hai bàn tay và bàn chân, phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp; N.V.B. bị thương vùng đầu và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thường Tín cấp cứu.

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Các đối tượng từ trái qua N.V.B, B.V.H, P.D.K, B.V.C, B.V.N

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hồng Vân phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và triệu tập những người liên quan để làm rõ.

Đến nay, 5 người gồm N.V.B., B.V.N., B.V.C., B.V.H. và P.D.K. đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi gây rối trật tự công cộng. N.B.T. vẫn đang điều trị thương tích.

Công an xã Hồng Vân tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để xử lý những người liên quan về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Các vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật, nhằm bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Danh Thiết/VOV.VN
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