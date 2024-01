Thiếu nữ gây ra hàng loạt vụ lừa đảo qua mạng xã hội

Qua tin báo của quần chúng nhân dân, Công an huyện Hòa An tổ chức điều tra, truy bắt V.T.T.T., (SN 2007, trú tại huyện Hòa An, Cao Bằng).

V.T.T.T. tại cơ quan Công an

Theo đó, khi thấy Đ.T.Đ. đăng tin bán điện thoại di động trên facebook, T. sử dụng tài khoản tên “Khanh Duy” nhắn tin hẹn gặp Đ. để giao dịch. Hai bên nhất trí mua bán và giao dịch bằng hình thức chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, T. nói tài khoản bị lỗi nên sẽ lấy điện thoại về trước rồi chuyển khoản sau. Đ. tin tưởng nên đã đưa điện thoại cho T. nhưng sau đó không thấy T, chuyển tiền và cũng không liên lạc được với T.. Nghi ngờ bị lừa nên nạn nhân đã trình báo Công an huyện Hòa An.

Tại Công an huyện Hòa An, T. khai nhận từ năm 2023 đến nay đã thực hiện 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác với cùng thủ đoạn tương tự, tài sản chiếm đoạt gồm điện thoại, xe đạp, máy tính.