Tóm gọn hai đối tượng giả vờ mua vàng rồi cướp tài sản ở Bắc Giang

Bắt khẩn cấp nam thanh niên hiếp dâm bé gái 14 tuổi rồi cướp tài sản

VOV.VN - Chiều 20/3, Công an huyện Tân Trụ, tỉnh Long An cho biết, vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự nghi phạm Thạch Ngọc Bảo (19 tuổi, ngụ Sóc Trăng, hiên đang sống lang thang) để điều tra về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.