Triệt phá đường dây dàn xếp tỷ số bóng đá, bóng rổ liên quan nhiều cầu thủ

Ngày 11/11, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) thông tin kết quả điều tra vụ án đánh bạc dưới hình thức dàn xếp tỷ số các trận đấu thể thao, xảy ra tại TP.HCM, Tây Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên và một số tỉnh, thành phố khác. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 21 bị can về hành vi đánh bạc, thu giữ 2 tỷ đồng, 28 điện thoại di động cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện một nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ thể thao do Vũ Chí Công (còn gọi là Vu Chi Konh, sinh năm 1998, quốc tịch Ukraine, trú tại TP.HCM) cầm đầu.

Nhóm này tổ chức cá độ trên các trang mạng bóng đá, tập trung vào những giải đấu quốc tế, giải hạng Nhất quốc gia, giải U19 quốc gia và Cúp Quốc gia Việt Nam.

Các đối tượng từ hàng trên bên trái qua phải gồm: Vũ Chí Công, Nguyễn Huy Hoàng, Phạm Thành Chung, Nguyễn Đức Ninh, Huỳnh Vĩnh Quang, Mai Phước Thành, Lâm Minh Duy, Sơn Minh Tâm

Cục Cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, xác lập chuyên án trinh sát mang bí số 096B, tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để thu thập chứng cứ, đấu tranh với đường dây.

Ngày 16-17/8/2026, dưới sự phê duyệt kế hoạch phá án của Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương đồng loạt triệu tập, khám xét khẩn cấp các đối tượng tại TP.HCM, Bắc Ninh và Hưng Yên.

Ngày 27/8/2026, Cục Cảnh sát hình sự khởi tố vụ án hình sự về hành vi đánh bạc dưới hình thức dàn xếp tỷ số trận đấu thể thao.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2024, Vũ Chí Công đã bàn bạc, thống nhất với Phạm Thành Chung tham gia thu mua các kèo cá độ những trận đấu được dàn xếp tỷ số, có tỷ lệ thắng cược cao từ các đối tượng người nước ngoài. Các đối tượng phân loại kèo, tổ chức chuyển nhận tiền cá cược và cùng tham gia đặt cược để hưởng lợi.

Công thuê nhiều người trực tiếp đánh bạc bằng các tài khoản cá độ được cung cấp. Đồng thời, đối tượng liên hệ với Nguyễn Đức Ninh, người chuyên thu gom, thuê tài khoản cá độ cấp độ VIP, để tìm kiếm và thuê tài khoản của Lê Tuấn Anh, Nguyễn Huy Hoàng, Vũ Tuấn Hải cùng nhiều người khác.

Công còn thuê và trả công cho Võ Hoàng Minh Nhật, Nguyễn Văn Sĩ Thoại, Võ Hoàng Minh Tân sử dụng các tài khoản cá độ do mình cung cấp để đặt cược theo chỉ đạo. Mục đích là thắng tiền từ các trang web đánh bạc trực tuyến có máy chủ đặt tại nước ngoài.

Ngoài ra, Vũ Chí Công còn cung cấp kèo cá độ cho Đặng Ngọc Mạnh Vũ sử dụng tài khoản đặt cược theo thỏa thuận. Cơ quan điều tra xác định số tiền Công sử dụng để cá độ lên đến hàng tỷ đồng.

Đối tượng cầm đầu Vũ Chí Công

Yêu cầu cầu thủ thi đấu dưới sức để dàn xếp tỷ số

Đáng chú ý, quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Vũ Chí Công đã chỉ đạo Hoàng Nhật Nam, thành viên ban huấn luyện Câu lạc bộ bóng đá Long An, cùng Hoàng Danh Ngọc thỏa thuận, yêu cầu một số cầu thủ của đội bóng thi đấu dưới sức, dàn xếp tỷ số theo kịch bản được đưa ra.

Các cầu thủ liên quan gồm Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Anh Tài, Lê Văn Hưng và Bùi Hoàng Mỹ. Theo tài liệu điều tra, việc dàn xếp được thực hiện tại một số trận đấu của Câu lạc bộ Long An, trong đó có trận gặp Câu lạc bộ Quy Nhơn với tỷ số 4-1 tại Giải hạng Nhất quốc gia ngày 3/10/2025 và trận gặp Câu lạc bộ Nam Định với tỷ số 0-2 tại Cúp Quốc gia ngày 23/11/2025.

Sau khi tổ chức cá độ, Vũ Chí Công chuyển tiền trả công cho Hoàng Danh Ngọc, Hoàng Nhật Nam và các cầu thủ tham gia.

Không chỉ bóng đá, đường dây này còn mở rộng hoạt động sang môn bóng rổ. Tháng 8/2026, Võ Hoàng Minh Nhật bàn bạc, thống nhất với Vũ Chí Công việc dàn xếp tỷ số một số trận đấu thuộc Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA).

Cụ thể, Nhật đứng ra dàn xếp trận đấu giữa Câu lạc bộ Da Nang Dragons và Nha Trang Dolphins, sau đó cung cấp thông tin kèo cá độ cho Công đặt cược.

Nhật đã gặp gỡ, bàn bạc với các cầu thủ Võ Huy Hoàn, Huỳnh Vĩnh Quang (Câu lạc bộ Nha Trang Dolphins) và Sơn Minh Tâm, Mai Phước Thịnh, Lâm Minh Duy (Câu lạc bộ Da Nang Dragons) để thống nhất dàn xếp tỷ số trận đấu giữa hai đội ngày 15/8/2026. Các đối tượng thỏa thuận việc trả công cho Nhật và những cầu thủ tham gia.

Các đối tượng từ trái qua phải gồm: Lê Tuấn Anh, Lê Văn Hưng, Nguyễn Anh Tài, Nguyễn Thanh Hải, Bùi Hoàng Mỹ.

Cảnh báo tiêu cực, thao túng kết quả các giải đấu thể thao

Theo Cục Cảnh sát hình sự, quá trình điều tra bước đầu đã làm rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng trong việc tổ chức đánh bạc, đánh bạc thông qua dàn xếp tỷ số một số trận đấu thuộc Giải hạng Nhất quốc gia, Cúp Quốc gia và Giải bóng rổ quốc gia.

Việc triệt phá đường dây góp phần đấu tranh, ngăn chặn các hành vi lợi dụng hoạt động thể thao để tổ chức đánh bạc, đánh bạc; bảo vệ tính công bằng, trung thực và tinh thần thể thao cao thượng.

Bên cạnh việc xử lý các đối tượng liên quan, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp, đề nghị Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tăng cường giám sát, ngăn chặn và xử lý các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, quy định và đạo đức trong hoạt động bóng đá, bảo đảm tính trung thực, công bằng, minh bạch của các giải đấu.

Cục Cảnh sát hình sự cũng cảnh báo các đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc và yêu cầu các cầu thủ bóng đá, bóng rổ, thành viên ban huấn luyện nâng cao ý thức tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp, giữ gìn tinh thần thể thao cao thượng, không để bị lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật.