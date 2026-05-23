Bắc Ninh phát hiện cơ sở kinh doanh hơn 3 tấn lòng thối chuẩn bị đi tiêu thụ

Thứ Bảy, 08:32, 23/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện cơ sở tại TDP Tân Ngọc, phường Tân An đang kinh doanh 3.000kg ruột lợn và 250kg ruột lợn sấy khô không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.

Trước đó hồi 14 giờ 30 phút ngày 21/5/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Đoàn Kiểm tra liên ngành cơ động phòng, chống dịch động vật tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm tra đối với Hộ kinh doanh Phạm Thị Hằng 1991A, địa chỉ tổ dân phố Tân Ngọc, phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh do bà Phạm Thị Hằng, sinh ngày 07/01/1991, làm chủ hộ kinh doanh.

Hiện trường sự việc
Hiện trường sự việc

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại hộ kinh doanh đang kinh doanh hàng hóa là thực phẩm gồm 3.000kg ruột lợn và 250kg ruột lợn sấy khô; tổng giá trị hàng hóa là 29.250.000 đồng. Số ruột lợn trên đã có hiện tượng bị mốc, bốc mùi hôi, không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm. Cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hóa nêu trên.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra hồ sơ pháp lý, hồ sơ có liên quan đến công tác chấp hành pháp luật về thú y, an toàn thực phẩm phát hiện cơ sở trên có hành vi vi phạm: Kinh doanh hàng hóa (là thực phẩm) không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản, hoàn thiện hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh Phạm Thị Hằng 1991A; đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm.

Vụ việc trên cho thấy, tình trạng kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn thực phẩm vẫn còn diễn ra, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng, nhất là khi các sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc động vật bị biến đổi màu sắc, bốc mùi, bị mốc nhưng vẫn được lưu giữ, kinh doanh. Đây là hành vi cần được phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện hơn 3 tấn lòng lợn thối chuẩn bị tiêu thụ
Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện hơn 3 tấn lòng lợn thối chuẩn bị tiêu thụ

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an cấp xã tăng cường nắm tình hình, phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, nhất là đối với các cơ sở giết mổ, sơ chế, chế biến, kinh doanh sản phẩm động vật, thực phẩm đông lạnh, kho bảo quản thực phẩm, bếp ăn tập thể và các cơ sở kinh doanh thực phẩm phục vụ đông đảo Nhân dân.

Phòng Cảnh sát kinh tế khuyến cáo các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; chỉ kinh doanh hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm. Người dân cần nâng cao ý thức trong lựa chọn, sử dụng thực phẩm; kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan Công an hoặc chính quyền địa phương khi phát hiện các cơ sở có dấu hiệu sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh.

Văn Giang/VOV.VN
