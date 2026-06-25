Vụ phụ nữ mang thai bị đánh ở Bắc Ninh, người đàn ông đã đến công an làm việc

Chiều 25/6, Công an phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã vận động đối tượng hành hung một người phụ nữ đang mang thai đến cơ quan Công an làm việc. Đây là vụ việc gây bức xúc trong dư luận những ngày qua.

Người đàn ông hành hung phụ nữ mang thai tại cửa hàng hoa quả đã đến công an phường Quế Võ làm việc

Trước đó, ngày 23/6, Công an phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.H. (sinh năm 1994), trú tại phường Đào Viên, tỉnh Bắc Ninh về việc khoảng 21h 15’ ngày 22/6, khi chị H. đang mua hoa quả tại cửa hàng “Vũ Thảo” (địa chỉ tại số 938, đường Quang Trung, tổ dân phố 1, phường Quế Võ) thì bị Nguyễn Văn T. (sinh năm 1986), trú tại phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh chửi bới và dùng tay tát, đấm vào phần đầu khiến chị H. bị hoa mắt, chóng mặt và bị thương phải vào Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Bắc Ninh để điều trị và theo dõi sức khỏe. Được biết, chị H. đang mang thai ở tuần thứ 32.

Ngay khi tiếp nhận đơn trình báo của bị hại, Công an phường Quế Võ đã khẩn trương xác minh, thu thập chứng cứ và lấy lời khai của các nhân chứng liên quan. Qua xác minh sơ bộ, Công an phường Quế Võ đã xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do mâu thuẫn cá nhân từ trước đó.

Sau khi vụ việc xảy ra, đối tượng T. đã vào Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết việc cá nhân.

Hình ảnh người đàn ông tác động vào vùng mặt người phụ nữ đang mang thai. Ảnh cắt từ clip

Nhận thấy đối tượng đã rời khỏi địa phương, Công an phường Quế Võ đã phối hợp với gia đình đối tượng để giải thích, vận động đối tượng ra trình diện. Đến khoảng 14h30’ phút ngày 25/6, đối tượng Nguyễn Văn T. đã đến trụ sở Công an phường để làm việc.

Hiện Công an phường Quế Võ đang điều tra, xác minh vụ việc theo quy định của pháp luật.