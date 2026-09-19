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Từ vụ mất trộm xe máy lộ thêm 2 vụ trộm khác

Thứ Bảy, 15:04, 19/09/2026
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VOV.VN - Công an xã Xuân Mai, Hà Nội vừa khởi tố bị can 3 thiếu niên liên quan vụ trộm xe máy tại một nhà trọ trên địa bàn. Mở rộng điều tra, công an xác định 2 đối tượng còn liên quan một vụ trộm xe máy khác.

Ngày 19/9, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Xuân Mai tiếp nhận trình báo về việc mất trộm xe máy của anh P.H.T. (SN 2008, quê Nghệ An), chiếc xe mô tô có biển kiểm soát 37AC-003.90 tại một nhà trọ thuộc thôn Tân Bình, xã Xuân Mai.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Xuân Mai triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy xét và xác định 3 đối tượng liên quan gồm L.T.N. (SN 27/10/2009, trú tại Phú Thọ), N.Đ.T. (SN 19/1/2010, trú tại Phú Thọ) và B.T.L. (SN 15/9/2009, trú tại Phú Thọ).

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Các đối tượng trộm xe máy bị tạm giữ tại cơ quan công an

Quá trình điều tra mở rộng, L.T.N. và N.Đ.T. tiếp tục khai nhận trước đó đã trộm chiếc xe máy Honda Wave BKS 24AA-079.41 của anh B.V.N. (SN 2004, trú tại Lào Cai).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.T.N., N.Đ.T. và B.T.L. về hành vi “Trộm cắp tài sản”, quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm, hạn chế chia sẻ lịch trình cá nhân lên mạng xã hội. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc xảy ra mất trộm tài sản, người dân cần giữ nguyên hiện trường và nhanh chóng trình báo cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận, điều tra, xử lý.

Danh Thiết/VOV.VN
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