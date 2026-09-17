Triệt phá 3 vụ trộm cắp tài sản với 3 kiểu ra tay ở Hà Nội

Trộm cắp tài sản là laptop 38 triệu đồng

Ngày 17/9, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an các địa phương liên tiếp điều tra, làm rõ nhiều vụ trộm cắp tài sản, nhanh chóng xác định đối tượng, thu hồi tang vật.

Công an phường Đại Mỗ tiếp nhận trình báo của anh W.C.Y. (SN 2008, quốc tịch Trung Quốc, cư trú tại ký túc xá Đại học Hà Nội) về việc bị kẻ gian trộm cắp tài sản. Qua xác minh, rà soát, Công an phường Đại Mỗ triệu tập T.V.H. (SN 2006, trú tại Sơn Phố, Hương Sơn, Hà Tĩnh) đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, T.V.H. khai nhận đã đột nhập ký túc xá Đại học Hà Nội, lấy trộm một laptop Asus trị giá khoảng 38 triệu đồng.

Các đối tượng tại hiện trường

Kho hàng bị lấy trộm 14 tài sản

Cũng tại phường Đại Mỗ, Công an tiếp nhận tin báo của anh N.V.T. (SN 1989, trú tại Xuân Hưng, Xuân Trường, Ninh Bình) về việc kho hàng tại khu Đồng Sếu, TDP Liên Cơ bị kẻ gian đột nhập. Tài sản bị mất gồm một laptop và 13 máy siết bu-lông, tổng trị giá khoảng 47 triệu đồng.

Sau quá trình điều tra, Công an phường Đại Mỗ vận động, thuyết phục Đ.V.B. (SN 2002, trú tại Chân Lý, Bắc Lý, Ninh Bình) đến trụ sở đầu thú; đồng thời dẫn giải và thu giữ toàn bộ tang vật để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Công an phường Đại Mỗ đã tạm giữ hình sự T.V.H. và Đ.V.B. để điều tra về tội Trộm cắp tài sản theo Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Nguyễn Văn Linh tại cơ quan công an

Dùng máy cắt tháo mái tôn để trộm

Cùng ngày, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Kim Anh tiếp nhận trình báo của công dân về việc bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp tài sản. Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã xác định Nguyễn Văn Linh (SN 1979, trú tại phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ) liên quan đến vụ việc và triệu tập đến trụ sở làm việc.

Nguyễn Văn Linh khai nhận đã đến một thửa đất tại thôn Thái Vụ, xã Kim Anh, TP Hà Nội, dùng máy cắt tháo mái tôn và khung sắt của lán để trộm cắp tài sản. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Linh về tội Trộm cắp tài sản, quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Từ các vụ việc trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo cơ quan, trường học, kho bãi và người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản. Người dân cần khóa cửa cẩn thận trước khi đi ngủ hoặc rời khỏi phòng; lắp đặt camera an ninh và có biện pháp bảo quản tài sản có giá trị, tránh để kẻ gian lợi dụng sơ hở thực hiện hành vi trộm cắp.