Lợi dụng nạn nhân gặp tai nạn bất tỉnh để trộm cắp tài sản

Ngày 14/9, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Nội Bài đã nhanh chóng làm rõ vụ lợi dụng nạn nhân bất tỉnh để trộm cắp tài sản khi nạn nhân bị tai nạn giao thông.

Công an xã Nội Bài cho biết, đã tiếp nhận trình báo của gia đình anh N.P.T (sinh năm 1997, trú tại Ninh Bắc, xã Nội Bài, Hà Nội) về việc bị mất 2 điện thoại di động sau khi xảy ra tai nạn giao thông trên đường liên thôn Xuân Bách, xã Nội Bài.

Đối tượng trộm cắp tài sản Nguyễn Ngọc Anh tại cơ quan công an

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Nội Bài đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh nhằm làm rõ diễn biến vụ việc và đối tượng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Qua công tác rà soát, lực lượng Công an xác định Nguyễn Ngọc Anh (sinh năm 2000, trú tại Mai Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội) là đối tượng có liên quan trực tiếp đến vụ việc.

Trước đó, trong quá trình di chuyển về nhà, Nguyễn Ngọc Anh phát hiện anh N.P.T bị tai nạn giao thông, nằm bất tỉnh trên đường liên thôn Xuân Bách. Sau khi dừng phương tiện, đối tượng đã kéo anh N.P.T vào khu vực đất trống ven đường, sau đó lấy 2 điện thoại di động của nạn nhân. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt khoảng 31 triệu đồng.

Sau khi thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Ngọc Anh không thông báo cho cơ quan chức năng hoặc người dân xung quanh mà bỏ mặc anh T. trong tình trạng bất tỉnh, mang số tài sản lấy được về nhà cất giấu.

Hiện Công an xã Nội Bài đã tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Anh phục vụ khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự.