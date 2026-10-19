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Xác minh đối tượng bẫy chim hoang dã tại xã Kiều Phú, Hà Nội

Thứ Hai, 16:41, 19/10/2026
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VOV.VN - Trong quá trình tuần tra tại xã Kiều Phú, lực lượng công an phát hiện, thu giữ 10 lưới bẫy chim cùng nhiều dụng cụ liên quan. Vụ việc đang được xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

Ngày 19/10, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Kiều Phú đang xác minh vụ việc phát hiện nhiều dụng cụ phục vụ hoạt động bẫy, bắt chim tự nhiên trên địa bàn.

Trước đó, trong quá trình tuần tra tại thôn Ngọc Bài, xã Kiều Phú, lực lượng công an xã phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phát hiện nhiều dụng cụ dùng để bẫy, bắt chim tự nhiên.

xac minh doi tuong bay chim hoang da tai xa kieu phu, ha noi hinh anh 1
Cán bộ công an xã thu giữ bẫy chim

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 10 lưới bẫy chim cùng các trang thiết bị liên quan. Hiện, Công an xã Kiều Phú tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc, xác định các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật khi có đủ căn cứ.

Theo Công an Hà Nội, chim hoang dã đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái, góp phần duy trì cân bằng sinh học và bảo vệ môi trường. Hành vi săn, bẫy, bắt chim hoang dã trái quy định có thể làm suy giảm số lượng các loài, ảnh hưởng đến đa dạng sinh học và môi trường tự nhiên.

Công an Thành phố đề nghị người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; không sử dụng bẫy, dụng cụ để săn bắt chim hoang dã trái quy định; không mua bán, vận chuyển, tàng trữ động vật hoang dã trái pháp luật.

xac minh doi tuong bay chim hoang da tai xa kieu phu, ha noi hinh anh 2
Công an thu giữ hàng chục lưới bẫy chim

Người dân cần tích cực tuyên truyền, vận động cộng đồng nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã, gìn giữ môi trường sinh thái. Khi phát hiện hành vi bẫy, bắt, mua bán hoặc vận chuyển động vật hoang dã có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an để kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định.

Danh Thiết/VOV.VN
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