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Thái Nguyên siết chặt bảo vệ động vật hoang dã, xử lý nghiêm vi phạm

Thứ Tư, 09:44, 05/08/2026
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VOV.VN - UBND tỉnh Thái Nguyên vừa yêu cầu các sở, ngành, địa phương và lực lượng chức năng đồng loạt tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về đa dạng sinh học, bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản trên địa bàn.

Theo UBND tỉnh Thái Nguyên, việc triển khai được thực hiện trên cơ sở Kế hoạch số 628/KH-BCA-BNN&MT giữa Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường về phối hợp tuyên truyền, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản.

Qua triển khai, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 46 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 100 triệu đồng. Đồng thời, tạm giữ, tịch thu và tiêu hủy 2.360m lưới, 12 bộ loa dụ động vật, 42 bộ kích điện cùng nhiều tang vật khác; tiếp nhận tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng cồn.

Lực lượng chức năng cũng cứu hộ 35 cá thể động vật hoang dã, thả về môi trường tự nhiên 45 cá thể, tổ chức 177 buổi tuyên truyền với 3.873 lượt người tham gia, phát 420 tờ rơi và vận động 169 cơ sở kinh doanh, nuôi nhốt động vật hoang dã ký cam kết chấp hành quy định của pháp luật.

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Lực lượng kiểm lâm kiểm tra, hướng dẫn ông Hoàng Văn Khánh, xã Kha Sơn, thực hiện đúng quy định về gây nuôi động vật rừng

Tuy nhiên, UBND tỉnh đánh giá công tác bảo vệ động vật hoang dã vẫn còn nhiều tồn tại. Một số địa phương chưa quyết liệt trong rà soát, phát hiện và xử lý vi phạm; việc ký cam kết không sử dụng sản phẩm từ động vật hoang dã chưa rõ nguồn gốc còn hạn chế. Một bộ phận người dân vẫn săn bắt, nuôi nhốt, thu mua trái phép động vật hoang dã vì lợi ích kinh tế.

Đáng chú ý, các hành vi vi phạm ngày càng tinh vi khi nhiều đối tượng chuyển sang giao dịch trên không gian mạng, đặc biệt trong các hội nhóm kín trên mạng xã hội để mua bán các loài động vật quý hiếm không rõ nguồn gốc, gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý.

Để khắc phục tình trạng này, UBND tỉnh giao Công an tỉnh Thái Nguyên chủ trì phối hợp với các sở, ngành và UBND các xã, phường tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch số 123/KH-UBND của tỉnh; chủ động nắm chắc tình hình trên thực địa và trên không gian mạng nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi săn bắt, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ động vật hoang dã và khai thác thủy sản trái phép.

Các sở, ngành chuyên môn cùng Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể, Ban Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ tỉnh Thái Nguyên, Khu dự trữ thiên nhiên Kim Hỷ, Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Nam Xuân Lạc và Ban Quản lý rừng ATK Định Hóa được yêu cầu tăng cường phối hợp, chia sẻ dữ liệu về đa dạng sinh học để phục vụ công tác phân tích, cảnh báo sớm các điểm nóng, đối tượng và địa bàn có nguy cơ vi phạm.

Đối với UBND các xã, phường, tỉnh yêu cầu quản lý chặt các nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống, chợ dân sinh có nguy cơ tiêu thụ chim hoang dã và động vật hoang dã; lập danh sách quản lý các đầu mối mua bán, vận chuyển, môi giới tiêu thụ trái phép.

Địa phương cũng yêu cầu 100% cơ sở kinh doanh có hoạt động liên quan đến động vật hoang dã phải ký cam kết không mua bán, kinh doanh, tiêu thụ trái phép; 100% cá nhân, hộ gia đình khai thác thủy sản cam kết không sử dụng chất nổ, xung điện và các ngư cụ bị cấm.

Bên cạnh đó, các xã, phường phải tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm các hành vi săn bắt, bẫy, giết mổ, vận chuyển, tàng trữ, chế biến, kinh doanh trái phép chim hoang dã, động vật hoang dã; đồng thời kiên quyết đấu tranh với các hội nhóm trên không gian mạng có hoạt động mua bán động vật hoang dã hoặc khai thác tận diệt nguồn lợi thủy sản.

UBND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, Chủ tịch UBND các xã, phường sẽ chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật nếu để xảy ra vi phạm về bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản do buông lỏng quản lý hoặc thiếu trách nhiệm.

Cao Thắng/VOV.VN
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