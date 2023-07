Tình hình tội phạm tại tỉnh Đắk Lắk 6 tháng đầu năm diễn biến phức tạp

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đắk Lắk, 6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh xảy ra 387 vụ phạm tội về trật tự xã hội, khiến 13 người chết, 129 người bị thương và thiệt hại về tài sản hơn 13 tỷ đồng.

Một nhóm nghi can bị vây bắt liên quan đến vụ khủng bố ngày 11/6 tại huyện Cư Kuin khiến 9 người thiệt mạng, 2 người bị thương.

Ngoài vụ việc đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 11/6, tại trụ sở Ủy ban nhân dân 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, làm 9 người thiệt mạng và 2 người bị thương, Đăk Lăk cũng ghi nhận dấu hiệu gia tăng tình hình tội phạm về tham nhũng, kinh tế.

Cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý 404 vụ với 405 tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, tăng hơn 20% số vụ so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, đã khởi tố 3 vụ, 17 bị can về tội nhận hối lộ trong hoạt động đăng kiểm xe cơ giới xảy ra tại một số trung tâm đăng kiểm và doanh nghiệp thiết kế, cải tạo xe cơ giới trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, tình hình an ninh kinh tế, an ninh chính trị và an ninh mạng ở tỉnh còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Các thế lực thù địch tổ chức phản động lưu vong triệt để lợi dụng Internet, mạng xã hội gia tăng các hoạt động tuyên truyền chống phá, xuyên tạc. Các cấp chính quyền ở Đăk Lăk đang và sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tới quần chúng nhân dân các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, về đại đoàn kết dân tộc của Đảng, Nhà nước để nhân dân đồng thuận thực hiện.