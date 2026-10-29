Tòa hoãn phiên xét xử cựu Phó Chủ tịch Thanh Hóa Lê Đức Giang

Ngày 29/10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Đức Giang cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng 10 bị cáo trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế".

Trong phần thủ tục khai mạc, thư ký báo cáo có một bị cáo là Trần Văn Linh cùng 30 cá nhân là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt. Đại diện viện kiểm sát đề nghị hoãn để bảo đảm quyền lợi của các bị cáo.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 29/10. (Ảnh: Phú Đỗ)

Sau hội ý, HĐXX với chủ tọa là thẩm phán Lê Quang Chiều chấp nhận hoãn phiên tòa và ấn định mở lại phiên tòa vào sáng 12/11.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, quá trình thẩm định, tham mưu, quyết định cho phép chuyển nhượng và cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Thiên An Phát tại Mỏ số 2, do nể nang và vụ lợi, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang và đồng phạm đã làm trái nhiệm vụ được giao, vi phạm các quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước trị giá hơn 5,1 tỷ đồng.

Bị cáo Lê Đức Giang khi đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, được thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh sử dụng quyền hạn của Chủ tịch để chỉ đạo, giải quyết các công việc được phân công và chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện, mọi mặt trước Chủ tịch, trước UBND tỉnh, HĐND tỉnh và trước pháp luật về những quyết định của mình; được phân công nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ), nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Quá trình giải quyết việc chuyển nhượng và cấp giấy phép khai thác khoáng sản Mỏ số 2 cho Công ty Thiên An Phát, Lê Đức Giang đã ký văn bản chấp thuận cho chuyển nhượng quyền khai thác Mỏ số 2 và ký Giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Thiên An Phát trái với các quy định của nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản.

Viện Kiểm sát xác định, hành vi của bị cáo Lê Đức Giang đã gây thất thoát cho Nhà nước hơn 46.000 m3 cát ở thể tự nhiên, tương đương hơn 51.800 m3 cát ở thể nở rời, với tổng trị giá là hơn 5,1 tỷ đồng và hưởng lợi trái phép 180 triệu đồng.