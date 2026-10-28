Khởi tố 5 đối tượng hành hung người trên phố Trần Khánh Dư, Hà Nội

Ngày 28/10, Công an Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 5 bị can về tội gây rối trật tự công cộng, theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự, liên quan vụ việc xảy ra trên phố Trần Khánh Dư.

Trước đó, tại khu vực trước số 15B phố Trần Khánh Dư, phường Cửa Nam, một nhóm thanh niên gồm Nguyễn Chí Công (sinh năm 2006), Hoàng Bùi Phú Đạt (sinh năm 2005), Nguyễn G.H, Nguyễn N.D, Lê N.A (sinh năm 2009), Chu Quốc Tuấn (sinh năm 2005) và Nguyễn Đình Gia Bảo (sinh năm 2008) xảy ra mâu thuẫn, sau đó dùng mũ bảo hiểm hành hung anh T.G.B và N.H.M.

Các đối tượng gấy rối trật tự công cộng tại cơ quan công an

Các nạn nhân sau đó đến Công an phường Cửa Nam trình báo sự việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Cửa Nam đã triệu tập những người liên quan đến trụ sở để xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Chí Công, Hoàng Bùi Phú Đạt, Chu Quốc Tuấn, Nguyễn Đình Gia Bảo và Lê N.A khai nhận hành vi vi phạm.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can trên về tội Gây rối trật tự công cộng, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.