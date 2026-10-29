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Xét xử cựu Phó Chủ tịch Thanh Hóa Lê Đức Giang tại TAND TP Hà Nội

Thứ Năm, 10:43, 29/10/2026
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VOV.VN - Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang bị đưa ra xét xử về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" liên quan đến sai phạm quản lý tài nguyên khoáng sản.

Ngày 29/10, TAND Hà Nội mở phiên tòa xét xử cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang cùng 10 bị cáo trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế".

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Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang tại phiên tòa sáng 29/10.

Trong vụ án này, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang bị đưa ra xét xử về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". 

Cùng bị xét xử về tội danh nói trên là các bị cáo Phạm Văn Hoành - cựu Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Thế Hùng - cựu Trưởng Phòng Tài nguyên khoáng sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa và Nguyễn Văn Tâm - cựu chuyên viên Phòng Công nghiệp xây dựng và khoa học công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa.

Các bị cáo Nguyễn Xuân Tùng - Giám đốc Công ty CP khoáng sản Thiên An Phát; Nguyễn Gia Hải, Hà Thị Nga, Nguyễn Thị Cúc - đều là thành viên góp vốn Công ty CP khoáng sản Thiên An Phát - bị xét xử về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

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Toàn cảnh phiên tòa.

Các bị cáo Nguyễn Công Bắc, Trần Văn Linh (đều là lao động tự do) bị xét xử về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Bị cáo Nguyễn Thị Tâm - Giám đốc Công ty CP Xây dựng và thương mại Thanh Tâm - bị xét xử về tội "Trốn thuế".

Theo cáo trạng, trong quá trình giải quyết việc chuyển nhượng quyền khai thác và cấp giấy phép cho Công ty Thiên An Phát, ông Lê Đức Giang cùng các cán bộ liên quan đã làm trái nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định về quản lý tài nguyên khoáng sản, gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 5,18 tỷ đồng.

Trọng Phú/VOV.VN
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