Tòa tuyên án tử hình bị cáo sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Ngày 6/10, TAND TP. Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Đức Anh về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Phiên tòa xét xử

Theo nhận định của Hội đồng xét xử (HĐXX) và đại diện Viện Kiểm sát (VKS), tại thời điểm phạm tội, Nguyễn Đức Anh hoàn toàn đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi. Thế nhưng, bị cáo lại thể hiện bản chất côn đồ, tàn bạo, bất chấp pháp luật.

Đáng chú ý, hành vi phạm tội của bị cáo không mang tính bộc phát nhất thời. Trước khi gây án, Nguyễn Đức Anh đã chủ động chuẩn bị hung khí. Dù đã được căn ngăn, bị cáo vẫn cố tình đột nhập trái phép vào nhà nạn nhân và liên tục tấn công những người không có mâu thuẫn với mình.

Chỉ vì hành vi tàn bạo của bị cáo, 3 người trong gia đình đã tử vong, trong đó đau lòng nhất là 2 trẻ em (mới 11 tuổi và 1 tuổi) bị sát hại. Nạn nhân thứ 4 (là chồng, cha bị hại) bị tổn thương cơ thể lên tới 76% và hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Bị cáo Đức Anh tại phiên tòa

HĐXX nhận định, hành vi của Nguyễn Đức Anh là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội; không chỉ xâm phạm trực tiếp đến quyền sống, quyền được bảo vệ sức khỏe của con người mà còn vi phạm nghiêm trọng quy định quản lý nhà nước về vũ khí quân dụng.

Tội ác của bị cáo gây tổn thất quá lớn cho gia đình nạn nhân, làm ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến an ninh trật tự địa phương và gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

“Hành vi của bị cáo là hoàn toàn mất nhân tính, không còn khả năng giáo dục, cải tạo. Vì vậy, cần thiết phải áp dụng hình phạt cao nhất, loại bỏ vĩnh viễn bị cáo khỏi đời sống xã hội để răn đe, phòng ngừa chung”, HĐXX nhấn mạnh.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Anh mức án tử hình về tội “Giết người”; 6 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Nguyễn Đức Anh là tử hình.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo bồi thường cho bị hại và gia đình các nạn nhân tổng số tiền hơn 1,13 tỷ đồng bao gồm chi phí mai táng, tổn thất tinh thần và thu nhập bị mất theo quy định của pháp luật.

Theo cáo trạng, do bất mãn sau khi bị người yêu là Đ.T.P.A. (17 tuổi) chia tay, trong cuộc nhậu chiều tối 2/9, Đức Anh đã rủ rê và tiết lộ với nhóm bạn ý định sát hại nạn nhân để trả thù. Sau nhậu, Đức Anh nói dối bạn là "đi đòi nợ" để nhờ chở đi, đồng thời ghé phòng trọ lấy hung khí. Bị cáo nhờ bạn chở lượn quanh nhà P.A. 3 lần tìm cách đột nhập nhưng bị người bạn can ngăn, chở về. Rạng sáng 3/9, Đức Anh một mình điều khiển xe máy mang theo hung khí quay lại nhà người yêu cũ. Khi leo vào, bị cha của P.A. phát hiện và dọa báo công an, bị cáo đành rút lui. Sau đó, Đức Anh phát hiện có thể trèo từ nhà hàng xóm sang nhà P.A. Bị cáo liền đột nhập vào nhà ông N.V.Q. (40 tuổi, hàng xóm nhà P.A.). Khi đi từ tầng 2 xuống tầng trệt, Đức Anh bị ông Q. phát hiện. Lúc này, Đức Anh rút hung khí tấn công truy sát ông Q., sau đó tiếp tục lần lượt sát hại vợ và 2 con nhỏ đang ngủ trong phòng. Hậu quả khiến vợ cùng 2 con của ông Q. tử vong tại chỗ. Ông Q. may mắn sống sót nhưng chịu tổn thương cơ thể lên tới 76%.