Tóm gọn nhóm đối tượng "nhí" mang hung khí gây rối trật tự tại Hải Phòng

Trước đó, rạng sáng 5/4/2026, tại khu vực ngã tư Trần Nguyên Hãn - Nguyễn Công Hòa - Hoàng Minh Thảo (phường An Biên, Hải Phòng), Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng phát hiện khoảng 5–6 đối tượng đi trên 3 xe máy, mang theo gậy tre và nhiều vỏ chai bia có biểu hiện gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng liên quan đến vụ việc

Khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, các đối tượng bỏ chạy, đồng thời sử dụng vỏ chai thủy tinh ném về phía lực lượng làm nhiệm vụ. Lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ một đối tượng là N.N.M (SN 2011, trú tại xã Tiên Minh, Hải Phòng) cùng phương tiện, bàn giao cho Công an phường An Biên xử lý; các đối tượng còn lại đã bỏ trốn.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP Hải Phòng về tăng cường phòng ngừa, trấn áp tình trạng thanh thiếu niên tụ tập gây mất an ninh trật tự, Công an phường An Biên đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương xác minh, làm rõ nhóm đối tượng liên quan.

Qua đó, lực lượng chức năng xác định các đối tượng gồm: N.V.A (SN 2008), B.B.M (SN 2012, cùng trú tại xã Tân Minh); C.H.Đ (SN 2010), N.X.Đ (SN 2011, cùng trú tại xã Tiên Minh); V.Đ.T (SN 2011, trú tại xã Tiên Lãng, Hải Phòng).

Trong ngày 5/4, Công an phường An Biên phối hợp Đội 5, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệu tập toàn bộ nhóm đối tượng về trụ sở làm việc, đồng thời thu giữ 3 xe máy cùng nhiều tang vật liên quan.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.