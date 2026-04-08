Tóm gọn nhóm đối tượng "nhí" mang hung khí gây rối trật tự tại Hải Phòng

Thứ Tư, 17:37, 08/04/2026
VOV.VN - Công an phường An Biên phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ 1 đối tượng liên quan đến vụ tụ tập gây rối, đồng thời triệu tập các đối tượng khác trong nhóm để điều tra, thu giữ tang vật và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, rạng sáng 5/4/2026, tại khu vực ngã tư Trần Nguyên Hãn - Nguyễn Công Hòa - Hoàng Minh Thảo (phường An Biên, Hải Phòng), Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng phát hiện khoảng 5–6 đối tượng đi trên 3 xe máy, mang theo gậy tre và nhiều vỏ chai bia có biểu hiện gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng liên quan đến vụ việc
Các đối tượng liên quan đến vụ việc

Khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, các đối tượng bỏ chạy, đồng thời sử dụng vỏ chai thủy tinh ném về phía lực lượng làm nhiệm vụ. Lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ một đối tượng là N.N.M (SN 2011, trú tại xã Tiên Minh, Hải Phòng) cùng phương tiện, bàn giao cho Công an phường An Biên xử lý; các đối tượng còn lại đã bỏ trốn.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP Hải Phòng về tăng cường phòng ngừa, trấn áp tình trạng thanh thiếu niên tụ tập gây mất an ninh trật tự, Công an phường An Biên đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương xác minh, làm rõ nhóm đối tượng liên quan.

Qua đó, lực lượng chức năng xác định các đối tượng gồm: N.V.A (SN 2008), B.B.M (SN 2012, cùng trú tại xã Tân Minh); C.H.Đ (SN 2010), N.X.Đ (SN 2011, cùng trú tại xã Tiên Minh); V.Đ.T (SN 2011, trú tại xã Tiên Lãng, Hải Phòng).

Trong ngày 5/4, Công an phường An Biên phối hợp Đội 5, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệu tập toàn bộ nhóm đối tượng về trụ sở làm việc, đồng thời thu giữ 3 xe máy cùng nhiều tang vật liên quan.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tuấn Linh-Nguyễn Gia/VOV.VN
Tin liên quan

Đối tượng lừa đảo tiền tỷ ở Điện Biên ra đầu thú sau 8 năm lẩn trốn
Đối tượng lừa đảo tiền tỷ ở Điện Biên ra đầu thú sau 8 năm lẩn trốn

VOV.VN - Sau nhiều năm trốn truy nã, đối tượng Ngô Đức Lượng - người bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng tỷ đồng đã ra đầu thú tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên sau quá trình kiên trì tuyên truyền, vận động của lực lượng chức năng.

Đối tượng lừa đảo tiền tỷ ở Điện Biên ra đầu thú sau 8 năm lẩn trốn

Đối tượng lừa đảo tiền tỷ ở Điện Biên ra đầu thú sau 8 năm lẩn trốn

VOV.VN - Sau nhiều năm trốn truy nã, đối tượng Ngô Đức Lượng - người bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng tỷ đồng đã ra đầu thú tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên sau quá trình kiên trì tuyên truyền, vận động của lực lượng chức năng.

Bộ Công an đề xuất bổ sung đồ vật cấm và cách xử lý trong các cơ sở giam giữ
Bộ Công an đề xuất bổ sung đồ vật cấm và cách xử lý trong các cơ sở giam giữ

VOV.VN - Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Thông tư quy định nội quy cơ sở giam giữ và danh mục đồ vật đưa vào khu vực giam giữ để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Dự thảo Thông tư có nhiều quy định mới, góp phần tăng cường công tác quản lý tại cơ sở giam giữ.

Bộ Công an đề xuất bổ sung đồ vật cấm và cách xử lý trong các cơ sở giam giữ

Bộ Công an đề xuất bổ sung đồ vật cấm và cách xử lý trong các cơ sở giam giữ

VOV.VN - Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Thông tư quy định nội quy cơ sở giam giữ và danh mục đồ vật đưa vào khu vực giam giữ để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Dự thảo Thông tư có nhiều quy định mới, góp phần tăng cường công tác quản lý tại cơ sở giam giữ.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo 2,7 tỷ đồng qua giao dịch đất
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo 2,7 tỷ đồng qua giao dịch đất

VOV.VN - Lợi dụng nhu cầu đầu tư bất động sản và sự tin tưởng của người quen, một đối tượng tại Đà Nẵng đã đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt 2,7 tỷ đồng, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo 2,7 tỷ đồng qua giao dịch đất

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo 2,7 tỷ đồng qua giao dịch đất

VOV.VN - Lợi dụng nhu cầu đầu tư bất động sản và sự tin tưởng của người quen, một đối tượng tại Đà Nẵng đã đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt 2,7 tỷ đồng, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Bắt gọn ổ nhóm "trộm nhí" thực hiện 11 vụ trộm trong 20 ngày
Bắt gọn ổ nhóm "trộm nhí" thực hiện 11 vụ trộm trong 20 ngày

VOV.VN - Ngày 8/4, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Phú Thượng vừa triệt phá thành công và làm rõ ổ nhóm thanh thiếu niên trộm cắp tài sản gồm 9 đối tượng. Nhóm này khai nhận đã thực hiện hàng loạt vụ trộm xe tại nhiều địa bàn dân cư để lấy tiền "nướng" vào game.

Bắt gọn ổ nhóm "trộm nhí" thực hiện 11 vụ trộm trong 20 ngày

Bắt gọn ổ nhóm "trộm nhí" thực hiện 11 vụ trộm trong 20 ngày

VOV.VN - Ngày 8/4, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Phú Thượng vừa triệt phá thành công và làm rõ ổ nhóm thanh thiếu niên trộm cắp tài sản gồm 9 đối tượng. Nhóm này khai nhận đã thực hiện hàng loạt vụ trộm xe tại nhiều địa bàn dân cư để lấy tiền "nướng" vào game.

