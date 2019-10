TPHCM: Người nghiện tập trung sử dụng ma túy tại các cơ sở kinh doanh

Chiều nay (3/10), Công an TPHCM thông tin về tình hình, kết quả công tác đấu tranh, phòng chống ma túy trong 9 tháng đầu năm 2019. Theo đó, công an cho biết, nguồn ma túy vào thành phố vẫn còn cao, bởi số người nghiện ngoài cộng đồng chưa được thống kê còn rất lớn. Họ tập trung sử dụng tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa như: bar, vũ trường, karaoke...

Thượng tá Phùng Văn Đẳng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TPHCM trao đổi tại buổi cung cấp thông tin

9 tháng đầu năm 2019, Công an TPHCM đã khám phá gần 1.280 vụ án ma túy (so với cùng kỳ tăng 147 vụ), bắt gần 3 ngàn đối tượng (tăng 528 đối tượng), thu giữ 331 kg heroin; gần 1,3 tấn ma túy tổng hợp các loại; gần 17 kg cần sa; 16 khẩu súng; 207 viên đạn; 2 quả lựu đạn và nhiều phương tiện, công cụ phạm tội. So với cùng kỳ năm ngoái thì tăng cả về số vụ và số đối tượng bị bắt giữ.



Nếu trước đây thành phố là địa điểm tập kết rồi trung chuyển sang nước thứ 3 thì nay, do Công an Việt Nam đánh mạnh, nguồn ma túy được các băng nhóm xuyên quốc gia vận chuyển sang nhiều nước khác rồi mới chuyển về thành phố sau đó tổ chức đưa đi nơi khác tiêu thụ; một phần để tiêu thụ tại thành phố. So với năm 2018 thì số lượng ma túy bị bắt giữ tại TPHCM hiện đã tăng đến hơn 1.100%. Mặc dù các đường dây ma túy bị đánh mạnh nhưng nguồn ma túy vào thành phố vẫn còn rất cao, chủ yếu là để cung cấp cho các con nghiện.

Theo Thượng tá Phùng Văn Đẳng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TPHCM, thành phố có hơn 24.000 người nghiện, trong đó có hơn 10.000 đối tượng có hồ sơ quản lý. Số người nghiện chưa được thống kê còn tiềm ẩn rất lớn, tập trung sử dụng tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa như: bar, vũ trường, karaoke, cơ sở lưu trú... Trong khi đó, việc xử lý vi phạm các cơ sở kinh doanh này còn thiếu tính răn đe, ít hiệu quả.

“Trước đây chúng ta tập trung đưa người nghiện vào cai ở các trung tâm, sau này không còn đưa vô cai nghiện ở đây nữa và bên cạnh đó Luật có thay đổi năm 2015 và có hiệu lực từ năm 2017 thì tội sử dụng ma túy không còn nữa nên lượng người sử dụng ma túy tăng lên rất đông. Đồng thời việc giáo dục người nghiện ma túy tại cộng đồng thời gian qua cho thấy không thật sự hiệu quả”- Thượng tá Phùng Văn Đẳng./.

