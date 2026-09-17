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Trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ “ông trùm siêu xe” Phan Công Khanh

Thứ Năm, 20:20, 17/09/2026
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Sau một buổi xét xử, TAND TP Hồ Chí Minh đã quyết định trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Phan Công Khanh (SN 1994 - Khanh Super) và đồng phạm.

Sáng 17/9, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với Phan Công Khanh và đồng phạm. HĐXX quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung. Đây là lần thứ 2, TAND TP Hồ Chí Minh trả hồ sơ vụ án.

Các bị cáo Phan Công Khanh, Huỳnh Xuân Vấn (SN 1987) và Mohamach Da Pha (SN 1996) bị đưa ra xét xử về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Sau khi hoàn tất phần thủ tục và phần công bố cáo trạng của đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh, HĐXX tiến hành xét hỏi các bị cáo. Tại tòa, bị cáo Phan Công Khanh thừa nhận cáo trạng truy tố đúng người, đúng tội, không oan sai.

Khanh khai Công ty Khanh Super, có trụ sở tại phường Phạm Ngũ Lão (quận 1 cũ), TP Hồ Chí Minh, do Khanh và Huỳnh Xuân Vấn mỗi người góp 50% vốn thành lập, bị cáo là người đứng tên đại diện pháp luật. Mohamach Da Pha được xác định là cộng tác viên của công ty, không hưởng lương.

Do kinh doanh thua lỗ, cần tiền trả nợ nên bị cáo cùng Huỳnh Xuân Vấn và Mohamach Da Pha bàn bạc, dùng thủ đoạn gian dối để mượn hoặc nhận bán giúp siêu xe McLaren 650S Spider của bà L.N.T.H. Chiếc xe được định giá hơn 7,1 tỷ đồng.

Theo lời khai của Khanh, trước đó bà H. gửi chiếc xe trên cho bị cáo để bán. Khanh đưa xe về trưng bày, giới thiệu bán tại cửa hàng tại Showroom K-Super. Sau đó, bị cáo cùng Vấn bàn bạc việc mang xe đi cầm cố để lấy tiền. “Bị cáo và Vấn đã trao đổi, gọi điện cho bà H. và tìm cách lấy bản chính giấy tờ chiếc xe. Sau khi nhận được giấy tờ, bị cáo đưa cho Vấn để người này thực hiện việc cầm cố" – Khanh khai trước tòa.

Chiếc xe được cầm cố lần đầu với số tiền 2 tỷ đồng. Vấn cầm xe cho ai, Khanh không biết. Theo hồ sơ vụ án, người nhận cầm cố là ông Đ.M.H, số tiền thực nhận 1,96 tỷ đồng.

Khanh khẳng định mình không trực tiếp nhận số tiền này. Bị cáo khai Mohamach Da Pha cũng không đưa tiền cho mình mà số tiền được chuyển cho bị cáo Vấn để Vấn thực hiện các công việc. Chiếc xe của bà H. sau đó được cầm thêm 1 tỷ đồng, nâng tổng số tiền vay lên khoảng 3 tỷ đồng.

Tòa hỏi về khoản tiền liên quan đến chiếc McLaren, Pha khai ông Đ.M.H chuyển 1,96 tỷ đồng vào tài khoản của mình. Sau đó, Pha chuyển toàn bộ số tiền này vào tài khoản do Khanh chỉ định.

Pha khai khoản tiền cầm cố được thỏa thuận với lãi suất ban đầu 3%/tháng, sau đó giảm còn 2%/tháng. Ở lần tiếp theo, số tiền gần 1 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản của Vấn, chuyển qua 2 lần.

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Bị cáo Phan Công Khanh (bên phải) và bị cáo Mohamach Da Pha tại tòa sáng 17/9.

Ngoài chiếc xe McLaren 650S Spider của bà L.N.T.H, Khanh và Vấn còn mượn của ông Lê Hoài P. 2 chiếc xe khác, trong đó có chiếc Brabus G800 để trưng bày nhân dịp khai trương showroom. Cáo trạng xác định Khanh và Vấn đưa ra thông tin Công ty Khanh Super đã mua chiếc Brabus G800, khiến một người đàn ông khác cũng tên P. tin tưởng và đồng ý mua lại với giá 24,5 tỷ đồng. Chiếc còn lại Khanh khai đã trả lại 1 chiếc.

Theo cáo trạng, số lần lạm dụng của các bị cáo không dừng ở 2 chiếc siêu xe của bà H và ông L.H.P.

Cũng tại phiên tòa, quá trình xét hỏi, HĐXX thông báo đã nhận được đơn của mẹ bị cáo Vấn (đang bị truy nã). Theo nội dung đơn, mẹ bị cáo Vấn cho biết, Vấn đã gọi điện thoại (giấu số) cho bà thừa nhận hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với chiếc xe McLaren trị giá 7,1 tỷ đồng của bà L.N.T.H, như cáo trạng quy kết.

Còn về chiếc Brabus G800 của ông Lê Hữu P., bị cáo Vấn đồng ý với cáo buộc nhưng không đồng ý với số tiền chiếm đoạt 24,5 tỷ đồng. Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại, Vấn cho rằng mình là đồng sở hữu Công ty Khanh Super nên sẽ có trách nhiệm bồi thường cho các bị hại trong vụ án.

Qua quá trình xét hỏi, HĐXX nhận thấy còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung làm rõ.

Theo Bùi Thanh/Công an nhân dân
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