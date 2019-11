Trả lại 800 triệu đồng cho người dân bị đối tượng giả công an lừa gạt

Sáng 29/11, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã trao trả 800 triệu đồng cho bà Đặng Thị Xuân Thảo (ngụ thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Bà Thảo bị nhóm người giả danh công an, viện kiểm sát lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng.

Vợ chồng bà Thảo làm việc với công an.

Trước đó, vào ngày 15/7/2019, bà Đặng Thị Xuân Thảo nhận được điện thoại của một người đàn ông tự xưng là Công an TP.Hà Nội đang thụ lý điều tra chuyên án đường dây mua bán ma túy, rửa tiền từ nước ngoài về Việt Nam. Cuộc gọi kết thúc, bà Thảo chưa hết hoang mang thì tiếp tục nhận được cuộc gọi khác cho rằng bà có liên quan tới đường dây này.

Sau đó, nhóm đối tượng trên yêu cầu bà Thảo phải chuyển tiền vào tài khoản của bọn chúng để phục vụ công tác điều tra. Nếu bà Thảo không thực hiện thì sẽ lệnh bắt giam. Lo sợ, bà Thảo đã chuyển vào số tài khoản của chúng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Chuyển tiền xong, bà Thảo gọi lại cho nhóm người này nhưng không được. Biết mình đã bị lừa, vợ chồng bà đã đến cơ quan công an để trình báo sự việc.

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với ngân hàng phong tỏa tài khoản của các đối tượng, ngăn không cho chúng thực hiện giao dịch rút tiền. Tuy nhiên, các đối tượng đã rút được hơn 400 triệu đồng.

Công an tỉnh Bình Dương cũng khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các hành vi lừa đảo giả danh công an, viện kiểm sát không thực hiện các giao dịch chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng và báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp điều tra, xử lý các đối tượng lừa đảo./.