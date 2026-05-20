Trắng đêm truy bắt nhóm thanh thiếu niên mang kiếm Nhật náo loạn đường phố

Thứ Tư, 09:21, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 20/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng cảnh sát giao thông vừa khống chế, bắt giữ nhóm thanh thiếu niên độ tuổi từ 15-20 điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng và mang theo kiếm Nhật tự chế "diễu phố" trong đêm.

Theo đó, khoảng 23h20 ngày 18/5/2026, trong quá trình tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến đường thuộc địa bàn phường Hạc Thành (TP Thanh Hóa), Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông, công an tỉnh đã phát hiện một nhóm 5 đối tượng đi trên 4 xe mô tô có nhiều vi phạm. Nhóm thanh thiếu niên này liên tục lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe không gắn biển kiểm soát và nguy hiểm hơn là có đối tượng cầm theo dao, kiếm tự chế để "diễu phố", gây mất an ninh trật tự.

trang dem truy bat nhom thanh thieu nien mang kiem nhat nao loan duong pho hinh anh 1
Nhóm thanh thiếu niên bị lực lượng chức năng bắt giữ (Ảnh: CATH)

Nhận thấy tính chất vụ việc phức tạp, Tổ công tác đã triển khai lực lượng bí mật bám sát di biến động của nhóm đối tượng. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ kiên trì theo dõi, đến khoảng 01h40 ngày 19/5/2026, tại ngã tư đường Trần Phú giao cắt với Nguyễn Trãi (phường Hạc Thành), lực lượng chức năng đã áp sát, khống chế thành công 3 đối tượng đang điều khiển 3 phương tiện vi phạm. Lợi dụng thời điểm hỗn loạn, 2 đối tượng còn lại trong nhóm đã liều lĩnh phóng xe, mang theo dao, kiếm tháo chạy khỏi hiện trường.

Danh tính 3 đối tượng bị bắt giữ gồm Chung Tấn P (sinh năm 2010), Hoàng Mạnh Đ (sinh năm 2006), đều trú tại phường Hạc Thành và Lê Kim H (sinh năm 2011), trú tại xã Ngọc Sơn.

trang dem truy bat nhom thanh thieu nien mang kiem nhat nao loan duong pho hinh anh 2
Các đối tượng điều khiển phương tiện tháo biển kiểm soát (Ảnh: CATH)

Qua kiểm tra, cả 3 đối tượng đều vi phạm nghiêm trọng Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ với hàng loạt lỗi như: Không đội mũ bảo hiểm, phương tiện không có gương chiếu hậu, phương tiện không gắn biển kiểm soát, không có chứng nhận đăng ký xe và điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi hoặc không có giấy phép lái xe theo quy định.

Quyết không để các đối tượng mang theo hung khí nguy hiểm trốn thoát, Tổ công tác số 13 đã nhanh chóng phối hợp cùng Tổ tăng cường và Công an các phường, xã khu vực lân cận tiến hành truy vết xuyên đêm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn, lực lượng phối hợp đã xác định được nơi lẩn trốn và bắt giữ thành công 2 đối tượng bỏ chạy tại một ngôi nhà thuộc xã Ngọc Sơn.

trang dem truy bat nhom thanh thieu nien mang kiem nhat nao loan duong pho hinh anh 3
Phương tiện được các đối tượng tháo biển kiểm soát (Ảnh: CATH)

Hai đối tượng này gồm Phạm Văn H (sinh năm 2009, người điều khiển xe Honda Future không biển số) và Nguyễn Mạnh C (sinh năm 2009, đối tượng ngồi sau cầm kiếm).

Tiến hành khám xét tại nhà của Nguyễn Mạnh C, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 1 thanh kiếm Nhật dài. Qua đấu tranh khai thác, C thừa nhận đây chính là hung khí mà đối tượng cầm để "diễu phố", "dương oai" tại khu vực trung tâm phường Hạc Thành trước đó. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Sỹ Đức/VOV1
