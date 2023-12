Triệt phá đường dây đánh bạc gần 100 tỷ đồng qua mạng Internet

Chiều 21/12, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Mỹ Hào vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Hoàng Duy Khánh (sinh năm 2003), Nguyễn Thị Lan Anh (sinh năm 2004) đều ở tại thôn Quán Trắng, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình; Đinh Tấn Bảo (sinh năm 1997, thôn Xuân Khánh, xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) về tội Tổ chức đánh bạc và Tẩn A Thắng (sinh năm 2005, nơi ở tại xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) về tội đánh bạc.

Đối tượng Cao Hoàng Duy Khánh tại cơ quan Công an.

Cụ thể, qua nắm tình hình, Công an thị xã Mỹ Hào phát hiện website "chanlemomo.vet" lợi dụng việc sử dụng mã giao dịch của tài khoản ví điện tử Momo để tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức "chẵn lẻ". Trên website này luôn cài sẵn danh sách nhiều số điện thoại là các tài khoản ví điện tử Momo để người chơi lựa chọn chuyển tiền đặt cược.

Việc nhận tiền đánh bạc và trả tiền thắng cược trên website "chanlemomo.vet" hoàn toàn tự động. Để có mã số chuyển tiền thì người đánh bạc sẽ chọn một trong các hình thức đặt cược gắn sẵn trên website, sử dụng ví Momo của bản thân chuyển một số tiền đặt cược nhất định vào một ví Momo gắn sẵn trên website. Đây là một hình thức đánh bạc mới, trải rộng nhiều địa bàn, nhiều đối tượng, đã phát hiện một số người dân trên địa bàn thị xã Mỹ Hào tham gia đánh bạc bằng hình thức này.

Sau một thời gian xác lập chuyên án, thu thập tài liệu, có đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng trong đường dây, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Mỹ Hào đã lần lượt bắt giữ các Tẩn A Thắng, Cao Hoàng Duy Khánh, Nguyễn Thị Lan Anh, Đinh Tấn Bảo.

Đối tượng Đinh Tiến Bảo tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, Cao Hoàng Duy Khánh đã khai nhận mua tên miền Chanlemomo.vet mục đích để tạo trang đánh bạc trên mạng. Khánh đã tìm mua các ví momo (là các số điện thoại ảo) để đẩy lên trang web cho các con bạc đánh. Việc chuyển tiền từ trang đánh bạc về tài khoản của Khánh cũng thông qua các ví gom tiền của momo. Nguyễn Thị Lan Anh đã hỗ trợ Khánh trong việc điều hành trang web, còn Đinh Tiến Bảo thì được Khánh thuê để chạy quảng cáo cho website "chanlemomo.vet" với số tiền 14,7 triệu đồng.

Qua xác minh, số tiền liên quan đến đánh bạc tại các ví gom gắn trên trang đánh bạc và các tài khoản gom đến này đã lên đến khoảng 100 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Mỹ Hào đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.