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Triệt phá đường dây kinh doanh phân bón giả quy mô lớn, khởi tố 11 bị can

Thứ Hai, 15:24, 02/11/2026
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VOV.VN - Công an TP.HCM vừa triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn, tiêu thụ tại nhiều tỉnh thành phía Nam và Tây Nguyên, thu lợi bất chính hằng chục tỉ đồng, đồng thời khởi tố, bắt tạm giam 11 đối tượng có liên quan.

Thực hiện sự chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; sự chỉ đạo, phối hợp của Cục Cảnh sát Môi trường về việc tập trung đấu tranh làm rõ nhóm đối tượng, doanh nghiệp sản xuất, buôn bán phân bón giả có tổ chức, quy mô lớn liên quan đến nhiều địa bàn, tỉnh thành trên cả nước; Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an Thành phố và chỉ đạo quyết liệt của Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM, bằng quyết tâm và các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác định nhóm đối tượng, doanh nghiệp có hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón” do đối tượng Nguyễn Hồng Lam cầm đầu. Vụ việc với quy mô và số lượng đặc biệt lớn, xâm phạm trực tiếp đến hoạt động kinh doanh lành mạnh của nhiều doanh nghiệp, quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng.

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Các đối tượng đã bán trái phép nhiều phân bón giả ra thị trường (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Phòng Cảnh sát kinh tế đã báo cáo Ban Giám đốc Công an Thành phố xác lập Chuyên án, lập kế hoạch tổ chức đấu tranh triệt phá.

Sau một thời gian tích cực thu thập chứng cứ, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định các đối tượng thành lập nhiều Công ty thuộc hệ sinh thái, gồm: Công ty CP Thương mại Nông nghiệp Vàng, Công ty CP Công nghệ Nông Nghiệp Polaris, Công ty TNHH MTV Anfer Việt Nam, sử dụng phương thức thủ đoạn lợi dụng tư cách pháp nhân, chức năng hoạt động của các công ty để tổ chức nhập khẩu phân bón có xuất xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Lào… tập kết tại kho ở Lô O2, đường số 9, KCN Sóng Thần 1, phường Dĩ An (tỉnh Bình Dương cũ), TP.HCM. Đồng thời, tìm kiếm, liên hệ móc nối với doanh nghiệp in ấn bao bì để đặt in các loại bao bì phân bón mang nhãn hiệu và thông tin xuất xứ có chỉ dẫn địa lý nước ngoài khác với thực tế hàng hóa nhập khẩu để tổ chức sang chiết, đóng bao thành hơn 20 loại phân bón có nguồn gốc, xuất xứ nước ngoài với giá trị cao hơn, được tiêu thụ nhiều trên thị trường Việt Nam, như: Magnesium Sulphate, xuất xứ Ấn Độ; Kali Sulphate, xuất xứ Bỉ; Phân bón hữu cơ Organic, xuất xứ Bỉ....

Các đối tượng thông qua hội nhóm, trang mạng xã hội (Facebook, Telegram, Zalo, Tiktok…) để tiêu thụ tại nhiều tỉnh thành phía Nam và Tây Nguyên, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. 

triet pha duong day kinh doanh phan bon gia quy mo lon, khoi to 11 bi can hinh anh 2
Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam 11 đối tượng (Ảnh: Công an cung cấp)

Các đối tượng tổ chức hoạt động sản xuất khép kín, tinh vi, thuê nhiều kho hàng trong khu công nghiệp, luôn đóng kín cửa; sử dụng người thân trong gia đình, người có mối quan hệ thân thiết để tham gia thực hiện để tránh bị lộ lọt.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã huy động lực lượng trinh sát, kiên trì bám sát địa bàn, thu thập chứng cứ, xác minh các đầu mối liên quan nhằm làm rõ các nhóm đối tượng cầm đầu, nhóm đối tượng tham gia thực hiện sản xuất, in ấn bao bì và các nơi tiêu thụ…

Ngày 29/9, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP.HCM đã tổ chức phá án, bắt giữ các đối tượng liên quan khi đang thực hiện hoạt động hoạt động sản xuất phân bón giả.

Công an tiến hành khám xét khẩn cấp và tạm giữ của các đối tượng 98.609 bao phân với tổng khối lượng 2.157 tấn, một số máy móc gia công và vỏ bao, cùng 25 thùng tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất phân bón giả. 

Bắt các đối tượng sản xuất phân bón giả (Clip: Công an cung cấp).

Mở rộng điều tra, xác định: các đối tượng bắt đầu hoạt động sản xuất phân bón giả từ năm 2025 đến nay. Đồng thời, móc nối với Giám đốc và Trưởng phòng kinh doanh của Công ty CP Vina Tân Á để đặt in bao bì có xuất xứ của nước ngoài để thực hiện sản xuất phân bón giả. 

Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tại nhiều doanh nghiệp, đại lý, hộ kinh doanh và các cá nhân địa bàn TP.HCM và các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Vĩnh Long đã mua phân bón giả của các công ty trên và thu hồi số lượng lớn bao phân bón giả.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 11 đối tượng, gồm: Nguyễn Hồng Lam, Đoàn Trung Kiên, Nguyễn Thị Liệu, Nguyễn Thị Thùy Dung, Nguyễn Thị Minh Duyên, Đỗ Thành Nam, Lý Lâm Cường, Mai Văn Bình, Nguyễn Thanh Hùng, Hoàng Văn Kiên và Mai Thị Thanh Hương về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón” quy định tại Điều 195 Bộ luật hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan về các hành vi vi phạm pháp luật khác, truy xét các đối tượng liên quan giúp sức, tiêu thụ và quy trình nhập khẩu, phân tích chất lượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, kêu gọi các cá nhân, tổ chức tiêu thụ phân bón do các đối tượng sản xuất bán trên thị trường, chủ động đến cơ quan Công an trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hợp tác làm rõ vụ việc để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Để chủ động phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn tội phạm liên quan đến sản xuất, buôn bán phân bón giả, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM khuyến cáo người dân: 

Tuyệt đối không tham gia giúp sức cho các đối tượng sản xuất, tiêu thụ phân bón giả để trục lợi. Người dân nên mua ở các đại lý, nhà phân phối phân bón chính hãng để tránh mua nhầm hàng giả.

Nâng cao cảnh giác trước những tài khoản, hội nhóm trên mạng xã hội quảng cáo buôn bán phân bón không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có chứng từ rõ ràng để liên hệ đặt mua, sử dụng gây thiệt hại về năng suất cây trồng. Đồng thời, phát hiện, chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan Công an để xử lý.

Các cơ quan, tổ chức quản lý nhà nước cần tăng cường kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoạt động sản xuất, buôn bán phân bón giả trên thị trường. 

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Giật tiền tại cây xăng bất thành, bị bắt khi thực hiện vụ trộm khác ở tiệm bánh

VOV.VN - Liên quan đoạn clip giật tiền của nhân viên cây xăng trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây (quận Bình Thạnh cũ) đang lan truyền trên mạng xã hội, Công an TP.HCM cho biết người thực hiện hành vi đã bị bắt giữ sau vụ trộm tiền tại một tiệm bánh ở số 18 Nguyễn Cửu Vân, phường Gia Định.

Hoàng Minh/VOV-TP.HCM
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