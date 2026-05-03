Một phụ nữ tử vong khi tắm thác nước ở Quảng Trị

Chủ Nhật, 15:46, 03/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một phụ nữ tử vong khi tắm tại khu vực thác nước Xà Đưn, xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị, tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ đuối nước trong mùa nắng nóng.

Khoảng 12h45 ngày 2/5, Công an xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo về việc một người mất tích tại khu vực thác Xà Đưn. Các lực lượng Công an, Quân sự xã và Đồn Biên phòng Ba Tầng phối hợp xác minh và triển khai tìm kiếm, cứu nạn. Đến khoảng 15h20 cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy. Nạn nhân là bà Vũ Thị H. sinh năm 1994, quê tỉnh Hưng Yên, thường trú tại xã Tà Rụt, tỉnh Quảng Trị.

mot phu nu tu vong khi tam thac nuoc o quang tri hinh anh 1
Thác Xà Đưn, xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị, nơi xảy ra vụ đuối nước

Cơ quan chức năng khuyến cáo, trong dịp nghỉ lễ và mùa nắng nóng, người dân cần nâng cao ý thức phòng, chống đuối nước, bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
Tin liên quan

Gần 50 người ở Quảng Trị nhập viện nghi ngộ độc do ăn bánh mì

VOV.VN - Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đang tiếp nhận, điều trị cho hàng chục bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm, phần lớn là học sinh.

Cuộc hội ngộ không hẹn trước ở Thành cổ Quảng Trị

VOV.VN - Giữa những ngày Tháng Tư lịch sử, dòng người từ khắp mọi miền đất nước lại tìm về Thành cổ Quảng Trị. Không hẹn trước, không quen biết, họ gặp nhau nơi từng là chiến trường ác liệt, để cùng tri ân và cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình hôm nay.

Phát hiện thêm nhiều hài cốt liệt sĩ tại xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị

VOV.VN - Những ngày gần đây, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại thôn Tân Hòa, xã Hiếu Giang (huyện Cam Lộ cũ), tỉnh Quảng Trị. Điều này cho thấy khu vực này cần tiếp tục mở rộng tìm kiếm.

