Một phụ nữ tử vong khi tắm thác nước ở Quảng Trị

Khoảng 12h45 ngày 2/5, Công an xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo về việc một người mất tích tại khu vực thác Xà Đưn. Các lực lượng Công an, Quân sự xã và Đồn Biên phòng Ba Tầng phối hợp xác minh và triển khai tìm kiếm, cứu nạn. Đến khoảng 15h20 cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy. Nạn nhân là bà Vũ Thị H. sinh năm 1994, quê tỉnh Hưng Yên, thường trú tại xã Tà Rụt, tỉnh Quảng Trị.

Thác Xà Đưn, xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị, nơi xảy ra vụ đuối nước

Cơ quan chức năng khuyến cáo, trong dịp nghỉ lễ và mùa nắng nóng, người dân cần nâng cao ý thức phòng, chống đuối nước, bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình.