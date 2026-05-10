Nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng ở Quảng Trị

Chủ Nhật, 19:28, 10/05/2026
VOV.VN - Ngày 10/5, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, các trường liên quan đến vụ việc nữ sinh bị đánh hội đồng xảy ra tại xã Vĩnh Định đã có báo cáo ban đầu gửi cơ quan chức năng.

Sau khi clip nữ sinh lớp 7 bị nhóm học sinh đánh hội đồng tại xã Vĩnh Định, tỉnh Quảng Trị lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận, các trường học có học sinh liên quan đã có báo cáo ban đầu gửi cơ quan chức năng.

Nữ sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng-Ảnh cắt từ clip MXH

Nữ sinh bị đánh hiện đã được đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế kiểm tra sức khỏe, điều trị.

Theo xác minh bước đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa các học sinh, xảy ra ngoài nhà trường vào tối 9/5, tại xã Vĩnh Định, tỉnh Quảng  Trị. 

Nhóm học sinh liên quan gồm 4 em học sinh khối lớp 8 của Trường TH&THCS Bùi Dục Tài và Trường TH&THCS Hải Thọ, xã Diên Sanh và 2 học sinh khác Trường TH&THCS Hải Ba đi cùng. Nữ sinh bị đánh là em H., học lớp 7, Trường TH&THCS Hải  Ba.

Sau khi xảy ra sự việc, các nhà trường đã phối hợp với phụ huynh và cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ vụ việc. Nguyên nhân ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân nên nhóm học sinh đã hẹn gặp nhau tại xã Vĩnh Định để giải quyết, dẫn đến xảy ra hành vi đánh nhau, đánh hội đồng.

Ngay sau khi nắm thông tin, các nhà trường đã phối hợp với phụ huynh, cơ quan chức năng địa phương để xác minh vụ việc; đồng thời yêu cầu không chia sẻ, bình luận hay phát ngôn khi chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng. Các trường cũng đã cử đại diện đến thăm hỏi, động viên học sinh và gia đình liên quan.

Ông Nguyễn Thế Hậu, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Định cho biết, địa phương đã giao Công an xã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị, sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng, các học sinh vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
Làm rõ nguyên nhân một học sinh bị đánh "hội đồng" ở Lâm Đồng
VOV.VN - Một học sinh bị các bạn cùng lớp đánh, đang được điều trị tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán nạn nhân bị chấn thương phần mềm, đang tiếp tục theo dõi sức khỏe.

Nam sinh lớp 11 ở TP.HCM bị đánh hội đồng phải nhập viện cấp cứu

VOV.VN - Cơ quan chức năng xã Phước Hòa, TP.HCM (trước là huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương), đang khẩn trương phối hợp cùng các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ vụ việc một nam sinh lớp 11 bị nhóm bạn đánh hội đồng dẫn đến chấn thương nặng, phải chuyển viện phẫu thuật cấp cứu.

Xác minh clip nam sinh lớp 10 bị đánh hội đồng ở Phú Quốc

Đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh lớp 10 bị nhóm học sinh đánh hội đồng trên một đoạn đường vắng ở Phú Quốc. Ngành giáo dục địa phương cho biết đã nắm thông tin, đang phối hợp cơ quan chức năng xác minh vụ việc.

Tiếp tục xảy ra vụ nữ sinh bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh trường học ở TP.HCM

VOV.VN - Ngày 19/11, một đoạn video lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn học đánh đập dã man trong nhà vệ sinh của trường.

Học sinh bị đánh "hội đồng” tại Trường Trung học cơ sở Dưỡng Điềm (Đồng Tháp)

VOV.VN - Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp xác nhận, tại Trường THCS Dưỡng Điềm (xã Bình Trưng, tỉnh Đồng Tháp) vừa xảy ra vụ học sinh bị đánh gây thương tích, cơ quan công an đang xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

