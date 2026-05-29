English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc Đông dược trái phép tại TP.HCM

Thứ Sáu, 23:02, 29/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 29/5, Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã triệt phá một đường dây mua bán thuốc Đông dược trái phép quy mô lớn, đồng thời bắt tạm giữ các chủ cơ sở để điều tra hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng cấm" là thuốc Đông dược.

Qua công tác nắm tình hình và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP.HCM đã phát hiện đường dây “sản xuất, buôn bán hàng cấm” là thuốc Đông dược quy mô lớn, liên quan nhiều đối tượng, hoạt động mở rộng đến nhiều địa phương trên cả nước. Từ đó, đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá.

Nhiều Tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố đã tiến hành kiểm tra, khám xét các cơ sở đang sản xuất, buôn bán thuốc Đông dược tại Nhà thuốc đông y Bảo Thanh Đường - số 212/8 Lê Lai, phường Bến Thành (Quận 1 cũ) và địa chỉ 151B Nguyễn Thượng Hiền, phường Bình Lợi Trung (TP Thủ Đức cũ) do hai đối tượng là Nguyễn Đăng Thu (55 tuổi, ngụ: 151B Nguyễn Thượng Hiền, phường Bình Lợi Trung) và Nguyễn Đăng Hải (66 tuổi; ngụ: 226 Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Định) làm chủ cơ sở.

triet pha duong day san xuat, buon ban thuoc Dong duoc trai phep tai tp.hcm hinh anh 1
Một lượng lớn thuốc trái phép đã được bán ra thị trường.

Bên cạnh đó, Ban chuyên án đã cử Tổ công tác truy xét các điểm tiêu thụ thuốc do hai đối tượng trên sản xuất, kinh doanh tại các tỉnh thành phía Bắc.  

Kết quả điều tra xác định từ tháng 3/2024 đến nay, Thu và Hải đã đưa ra tiêu thụ số thuốc trị giá hơn 10 tỷ đồng. Trong thời gian tới, chuyên án sẽ tiếp tục truy xét làm rõ các đối tượng cung cấp nguyên liệu, tiêu thụ thuốc Đông dược để xử lý theo quy định của pháp luật.

Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam hai chủ cửa hàng là Nguyễn Đăng Thu và Nguyễn Đăng Hải để điều tra hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng cấm" là thuốc Đông dược, đồng thời thu giữ số sản phẩm thuốc Đông dược trị giá hơn 1,8 tỉ đồng.

triet pha duong day san xuat, buon ban thuoc Dong duoc trai phep tai tp.hcm hinh anh 2
Khởi tố các đối tượng sản xuất, buôn bán Đông dược giả.

Công an Thành phố khuyến cáo, người dân trong thời gian tới, cần quan tâm nhiều hơn đến nguồn gốc các loại thuốc khi sử dụng, chỉ mua thuốc tại các cơ sở y tế, nhà thuốc uy tín, có giấy phép rõ ràng, luôn kiểm tra kỹ bao bì, tem nhãn, hạn sử dụng trước khi dùng và không mua thuốc qua mạng, thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Hoàng Minh/VOV-TP.HCM
Tag: VOV thuốc Đông dược thuốc Đông dược giả Công an TP.HCM triệt phá đường dây thuốc giả buôn bán thuốc trái phép Phòng Cảnh sát Kinh tế TP.HCM thuốc đông y giả sản xuất thuốc không phép nhà thuốc Bảo Thanh Đường hàng cấm điều tra thuốc giả thuốc không rõ nguồn gốc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Vị thuốc quý dân gian giá rẻ bèo ở chợ Việt giúp dưỡng tim, ngừa bệnh hiệu quả
Vị thuốc quý dân gian giá rẻ bèo ở chợ Việt giúp dưỡng tim, ngừa bệnh hiệu quả

VOV.VN - Khoai mỡ không chỉ thu hút bởi sắc tím bắt mắt trong các món canh mà còn là một "siêu thực phẩm" chứa đựng kho tàng dinh dưỡng. Với hàm lượng chất chống oxy hóa cao và các vitamin thiết yếu, khoai mỡ mang lại những tác dụng tuyệt vời cho cả vóc dáng lẫn sức khỏe bên trong.

Vị thuốc quý dân gian giá rẻ bèo ở chợ Việt giúp dưỡng tim, ngừa bệnh hiệu quả

Vị thuốc quý dân gian giá rẻ bèo ở chợ Việt giúp dưỡng tim, ngừa bệnh hiệu quả

VOV.VN - Khoai mỡ không chỉ thu hút bởi sắc tím bắt mắt trong các món canh mà còn là một "siêu thực phẩm" chứa đựng kho tàng dinh dưỡng. Với hàm lượng chất chống oxy hóa cao và các vitamin thiết yếu, khoai mỡ mang lại những tác dụng tuyệt vời cho cả vóc dáng lẫn sức khỏe bên trong.

Loại gia vị Việt được ví như "thuốc quý", ăn vài lát mỗi ngày cũng lợi đủ đường
Loại gia vị Việt được ví như "thuốc quý", ăn vài lát mỗi ngày cũng lợi đủ đường

VOV.VN - Hành tím là nguyên liệu không thể thiếu trong căn bếp của người Việt, nhưng ít ai biết rằng loại gia vị này có thể mang lại những tác động tích cực đến sức khỏe từ bên trong ra bên ngoài.

Loại gia vị Việt được ví như "thuốc quý", ăn vài lát mỗi ngày cũng lợi đủ đường

Loại gia vị Việt được ví như "thuốc quý", ăn vài lát mỗi ngày cũng lợi đủ đường

VOV.VN - Hành tím là nguyên liệu không thể thiếu trong căn bếp của người Việt, nhưng ít ai biết rằng loại gia vị này có thể mang lại những tác động tích cực đến sức khỏe từ bên trong ra bên ngoài.

Biến dạng khuôn mặt, suy cơ vì “thuốc gia truyền” giảm đau thần tốc
Biến dạng khuôn mặt, suy cơ vì “thuốc gia truyền” giảm đau thần tốc

VOV.VN - Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mặt tròn bất thường, yếu cơ, rối loạn chuyển hóa sau thời gian dài sử dụng “thuốc gia truyền” giảm đau xương khớp không rõ nguồn gốc. Bác sĩ cảnh báo các sản phẩm này có thể chứa corticoid, gây hội chứng Cushing và suy tuyến thượng thận nguy hiểm nếu lạm dụng

Biến dạng khuôn mặt, suy cơ vì “thuốc gia truyền” giảm đau thần tốc

Biến dạng khuôn mặt, suy cơ vì “thuốc gia truyền” giảm đau thần tốc

VOV.VN - Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mặt tròn bất thường, yếu cơ, rối loạn chuyển hóa sau thời gian dài sử dụng “thuốc gia truyền” giảm đau xương khớp không rõ nguồn gốc. Bác sĩ cảnh báo các sản phẩm này có thể chứa corticoid, gây hội chứng Cushing và suy tuyến thượng thận nguy hiểm nếu lạm dụng

Khởi tố đối tượng bán thuốc giả, quảng cáo “khỏi hen 100%”
Khởi tố đối tượng bán thuốc giả, quảng cáo “khỏi hen 100%”

VOV.VN - Ngày 15/4, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Sơn (SN 1987), trú tại phường Trường Vinh, về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Khởi tố đối tượng bán thuốc giả, quảng cáo “khỏi hen 100%”

Khởi tố đối tượng bán thuốc giả, quảng cáo “khỏi hen 100%”

VOV.VN - Ngày 15/4, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Sơn (SN 1987), trú tại phường Trường Vinh, về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Triệt phá đường dây thuốc giả “Đông y Ông Hiền”
Triệt phá đường dây thuốc giả “Đông y Ông Hiền”

VOV.VN - Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả trên không gian mạng.

Triệt phá đường dây thuốc giả “Đông y Ông Hiền”

Triệt phá đường dây thuốc giả “Đông y Ông Hiền”

VOV.VN - Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả trên không gian mạng.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật