Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc Đông dược trái phép tại TP.HCM

Qua công tác nắm tình hình và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP.HCM đã phát hiện đường dây “sản xuất, buôn bán hàng cấm” là thuốc Đông dược quy mô lớn, liên quan nhiều đối tượng, hoạt động mở rộng đến nhiều địa phương trên cả nước. Từ đó, đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá.

Nhiều Tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố đã tiến hành kiểm tra, khám xét các cơ sở đang sản xuất, buôn bán thuốc Đông dược tại Nhà thuốc đông y Bảo Thanh Đường - số 212/8 Lê Lai, phường Bến Thành (Quận 1 cũ) và địa chỉ 151B Nguyễn Thượng Hiền, phường Bình Lợi Trung (TP Thủ Đức cũ) do hai đối tượng là Nguyễn Đăng Thu (55 tuổi, ngụ: 151B Nguyễn Thượng Hiền, phường Bình Lợi Trung) và Nguyễn Đăng Hải (66 tuổi; ngụ: 226 Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Định) làm chủ cơ sở.

Một lượng lớn thuốc trái phép đã được bán ra thị trường.

Bên cạnh đó, Ban chuyên án đã cử Tổ công tác truy xét các điểm tiêu thụ thuốc do hai đối tượng trên sản xuất, kinh doanh tại các tỉnh thành phía Bắc.

Kết quả điều tra xác định từ tháng 3/2024 đến nay, Thu và Hải đã đưa ra tiêu thụ số thuốc trị giá hơn 10 tỷ đồng. Trong thời gian tới, chuyên án sẽ tiếp tục truy xét làm rõ các đối tượng cung cấp nguyên liệu, tiêu thụ thuốc Đông dược để xử lý theo quy định của pháp luật.

Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam hai chủ cửa hàng là Nguyễn Đăng Thu và Nguyễn Đăng Hải để điều tra hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng cấm" là thuốc Đông dược, đồng thời thu giữ số sản phẩm thuốc Đông dược trị giá hơn 1,8 tỉ đồng.

Khởi tố các đối tượng sản xuất, buôn bán Đông dược giả.

Công an Thành phố khuyến cáo, người dân trong thời gian tới, cần quan tâm nhiều hơn đến nguồn gốc các loại thuốc khi sử dụng, chỉ mua thuốc tại các cơ sở y tế, nhà thuốc uy tín, có giấy phép rõ ràng, luôn kiểm tra kỹ bao bì, tem nhãn, hạn sử dụng trước khi dùng và không mua thuốc qua mạng, thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ.