Vị thuốc quý dân gian giá rẻ bèo ở chợ Việt giúp dưỡng tim, ngừa bệnh hiệu quả

Nguồn cung cấp chất chống oxy hóa dồi dào

Màu tím đặc trưng của khoai mỡ đến từ Anthocyanin – một loại chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Hợp chất này giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do, từ đó ngăn ngừa các bệnh mãn tính và làm chậm quá trình lão hóa. So với các loại khoai thông thường, khoai mỡ được đánh giá có khả năng kháng viêm và bảo vệ cơ thể vượt trội hơn hẳn.

Kiểm soát đường huyết hiệu quả

Mặc dù chứa tinh bột, nhưng khoai mỡ lại có chỉ số đường huyết (GI) thấp hơn nhiều so với khoai tây hay bánh mì trắng. Các chất flavonoid trong khoai mỡ đã được chứng minh là có khả năng hỗ trợ giảm lượng đường trong máu ở những người mắc bệnh tiểu đường loại 2. Việc tiêu thụ khoai mỡ giúp cơ thể điều tiết insulin tốt hơn, tránh tình trạng đường huyết tăng đột ngột sau khi ăn.

Khoai mỡ không chỉ thu hút bởi sắc tím bắt mắt trong các món canh mà còn là một "siêu thực phẩm" chứa đựng kho tàng dinh dưỡng.

Hỗ trợ hạ huyết áp và bảo vệ tim mạch

Khoai mỡ là thực phẩm vàng cho những người cao huyết áp nhờ hàm lượng Kali và các chất chống oxy hóa dồi dào. Kali giúp thư giãn các mạch máu và đào thải natri dư thừa ra khỏi cơ thể, từ đó làm giảm áp lực lên hệ thống tim mạch. Ngoài ra, chiết xuất từ khoai mỡ cũng giúp giảm mức cholesterol xấu, ngăn ngừa nguy cơ xơ vữa động mạch và đột quỵ

Cải thiện triệu chứng hen suyễn và hô hấp

Một lợi ích khá bất ngờ là khoai mỡ có tác dụng tích cực đối với hệ hô hấp. Hàm lượng Vitamin A và Vitamin C cao trong loại củ này giúp tăng cường sức khỏe của niêm mạc phổi và giảm tình trạng viêm nhiễm. Nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu thực phẩm chứa chất chống oxy hóa như khoai mỡ có thể giúp giảm tần suất các cơn hen suyễn và cải thiện khả năng hít thở.

Hỗ trợ tiêu hóa

Khoai mỡ là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào, giúp duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Khoai mỡ chứa nhiều tinh bột kháng (resistant starch), một loại tinh bột hoạt động tương tự như chất xơ hòa tan. Thay vì bị tiêu hóa ngay tại ruột non, chúng đi xuống ruột già và trở thành thức ăn cho các lợi khuẩn. Quá trình này giúp hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh hơn, hỗ trợ tiêu hóa tốt, ngăn ngừa táo bón và giảm nguy cơ viêm đại tràng.

Hỗ trợ giảm cân tự nhiên

Nếu bạn đang tìm kiếm một thực phẩm thay thế cơm trong quá trình giảm cân, khoai mỡ là lựa chọn tuyệt vời. Nhờ lượng chất xơ dồi dào và tinh bột kháng, khoai mỡ tạo cảm giác no lâu, giúp bạn kiểm soát cơn thèm ăn hiệu quả. Đặc biệt, khoai mỡ rất ít chất béo, giúp bạn bổ sung năng lượng cho cơ thể mà không lo ngại về vấn đề tích tụ mỡ thừa.

Chống viêm

Khoai mỡ rất giàu anthocyanin và flavonoid, những hợp chất được biết đến với đặc tính chống viêm. Nghiên cứu chỉ ra rằng các hợp chất này có thể giúp giảm viêm, một tình trạng liên quan đến các bệnh như viêm khớp, bệnh tim mạch và một số loại ung thư.