中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vị thuốc quý dân gian giá rẻ bèo ở chợ Việt giúp dưỡng tim, ngừa bệnh hiệu quả

Thứ Hai, 05:45, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Khoai mỡ không chỉ thu hút bởi sắc tím bắt mắt trong các món canh mà còn là một "siêu thực phẩm" chứa đựng kho tàng dinh dưỡng. Với hàm lượng chất chống oxy hóa cao và các vitamin thiết yếu, khoai mỡ mang lại những tác dụng tuyệt vời cho cả vóc dáng lẫn sức khỏe bên trong.

Nguồn cung cấp chất chống oxy hóa dồi dào

Màu tím đặc trưng của khoai mỡ đến từ Anthocyanin – một loại chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Hợp chất này giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do, từ đó ngăn ngừa các bệnh mãn tính và làm chậm quá trình lão hóa. So với các loại khoai thông thường, khoai mỡ được đánh giá có khả năng kháng viêm và bảo vệ cơ thể vượt trội hơn hẳn.

Kiểm soát đường huyết hiệu quả

Mặc dù chứa tinh bột, nhưng khoai mỡ lại có chỉ số đường huyết (GI) thấp hơn nhiều so với khoai tây hay bánh mì trắng. Các chất flavonoid trong khoai mỡ đã được chứng minh là có khả năng hỗ trợ giảm lượng đường trong máu ở những người mắc bệnh tiểu đường loại 2. Việc tiêu thụ khoai mỡ giúp cơ thể điều tiết insulin tốt hơn, tránh tình trạng đường huyết tăng đột ngột sau khi ăn.

vi thuoc quy dan gian gia re beo o cho viet giup duong tim, ngua benh hieu qua hinh anh 1
 Khoai mỡ không chỉ thu hút bởi sắc tím bắt mắt trong các món canh mà còn là một "siêu thực phẩm" chứa đựng kho tàng dinh dưỡng. 

Hỗ trợ hạ huyết áp và bảo vệ tim mạch

Khoai mỡ là thực phẩm vàng cho những người cao huyết áp nhờ hàm lượng Kali và các chất chống oxy hóa dồi dào. Kali giúp thư giãn các mạch máu và đào thải natri dư thừa ra khỏi cơ thể, từ đó làm giảm áp lực lên hệ thống tim mạch. Ngoài ra, chiết xuất từ khoai mỡ cũng giúp giảm mức cholesterol xấu, ngăn ngừa nguy cơ xơ vữa động mạch và đột quỵ

Cải thiện triệu chứng hen suyễn và hô hấp

Một lợi ích khá bất ngờ là khoai mỡ có tác dụng tích cực đối với hệ hô hấp. Hàm lượng Vitamin A và Vitamin C cao trong loại củ này giúp tăng cường sức khỏe của niêm mạc phổi và giảm tình trạng viêm nhiễm. Nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu thực phẩm chứa chất chống oxy hóa như khoai mỡ có thể giúp giảm tần suất các cơn hen suyễn và cải thiện khả năng hít thở.

Hỗ trợ tiêu hóa

Khoai mỡ là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào, giúp duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Khoai mỡ chứa nhiều tinh bột kháng (resistant starch), một loại tinh bột hoạt động tương tự như chất xơ hòa tan. Thay vì bị tiêu hóa ngay tại ruột non, chúng đi xuống ruột già và trở thành thức ăn cho các lợi khuẩn. Quá trình này giúp hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh hơn, hỗ trợ tiêu hóa tốt, ngăn ngừa táo bón và giảm nguy cơ viêm đại tràng.

Hỗ trợ giảm cân tự nhiên

Nếu bạn đang tìm kiếm một thực phẩm thay thế cơm trong quá trình giảm cân, khoai mỡ là lựa chọn tuyệt vời. Nhờ lượng chất xơ dồi dào và tinh bột kháng, khoai mỡ tạo cảm giác no lâu, giúp bạn kiểm soát cơn thèm ăn hiệu quả. Đặc biệt, khoai mỡ rất ít chất béo, giúp bạn bổ sung năng lượng cho cơ thể mà không lo ngại về vấn đề tích tụ mỡ thừa.

Chống viêm

Khoai mỡ rất giàu anthocyanin và flavonoid, những hợp chất được biết đến với đặc tính chống viêm. Nghiên cứu chỉ ra rằng các hợp chất này có thể giúp giảm viêm, một tình trạng liên quan đến các bệnh như viêm khớp, bệnh tim mạch và một số loại ung thư. 

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Tag: khoai mỡ canh khoai mỡ cách chế biến khoai mỡ lợi ích khi ăn khoai mỡ ăn khoai mỡ có tác dụng gì
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

5 thực phẩm kết hợp với hạt tiêu đen giúp tăng hấp thụ dưỡng chất
5 thực phẩm kết hợp với hạt tiêu đen giúp tăng hấp thụ dưỡng chất

VOV.VN - Hạt tiêu đen không chỉ giúp món ăn thêm đậm vị mà còn hỗ trợ tiêu hóa, chống viêm và tăng hấp thu dưỡng chất nhờ hoạt chất piperine. Khi kết hợp đúng thực phẩm, loại gia vị quen thuộc này có thể giúp bữa ăn bổ dưỡng hơn.

5 thực phẩm kết hợp với hạt tiêu đen giúp tăng hấp thụ dưỡng chất

5 thực phẩm kết hợp với hạt tiêu đen giúp tăng hấp thụ dưỡng chất

VOV.VN - Hạt tiêu đen không chỉ giúp món ăn thêm đậm vị mà còn hỗ trợ tiêu hóa, chống viêm và tăng hấp thu dưỡng chất nhờ hoạt chất piperine. Khi kết hợp đúng thực phẩm, loại gia vị quen thuộc này có thể giúp bữa ăn bổ dưỡng hơn.

Đói bụng trước khi ngủ, nên ăn ngay hay cố nhịn?
Đói bụng trước khi ngủ, nên ăn ngay hay cố nhịn?

VOV.VN - Cơn đói trước giờ đi ngủ khiến nhiều người băn khoăn: nên ăn thêm hay cố nhịn đến sáng? Quyết định tưởng đơn giản này lại có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, cân nặng và sức khỏe nếu không xử lý đúng cách.

Đói bụng trước khi ngủ, nên ăn ngay hay cố nhịn?

Đói bụng trước khi ngủ, nên ăn ngay hay cố nhịn?

VOV.VN - Cơn đói trước giờ đi ngủ khiến nhiều người băn khoăn: nên ăn thêm hay cố nhịn đến sáng? Quyết định tưởng đơn giản này lại có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, cân nặng và sức khỏe nếu không xử lý đúng cách.

Lấy máu xét nghiệm tại nhà: Nên hay không?
Lấy máu xét nghiệm tại nhà: Nên hay không?

VOV.VN - Dịch vụ lấy máu xét nghiệm tại nhà giúp tránh cảnh chờ đợi ở bệnh viện nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ sai lệch kết quả nếu lạm dụng hoặc chọn cơ sở thiếu chuyên môn.

Lấy máu xét nghiệm tại nhà: Nên hay không?

Lấy máu xét nghiệm tại nhà: Nên hay không?

VOV.VN - Dịch vụ lấy máu xét nghiệm tại nhà giúp tránh cảnh chờ đợi ở bệnh viện nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ sai lệch kết quả nếu lạm dụng hoặc chọn cơ sở thiếu chuyên môn.

Đắp mặt nạ bí đỏ mật ong đúng cách để da căng bóng tự nhiên
Đắp mặt nạ bí đỏ mật ong đúng cách để da căng bóng tự nhiên

VOV.VN - Mặt nạ bí đỏ mật ong được nhiều người yêu thích nhờ khả năng dưỡng ẩm, làm sáng da, hỗ trợ chống lão hóa và cải thiện mụn bằng nguyên liệu tự nhiên, dễ thực hiện tại nhà. Sự kết hợp này giúp nuôi dưỡng làn da mềm mịn, căng bóng và khỏe mạnh hơn.

Đắp mặt nạ bí đỏ mật ong đúng cách để da căng bóng tự nhiên

Đắp mặt nạ bí đỏ mật ong đúng cách để da căng bóng tự nhiên

VOV.VN - Mặt nạ bí đỏ mật ong được nhiều người yêu thích nhờ khả năng dưỡng ẩm, làm sáng da, hỗ trợ chống lão hóa và cải thiện mụn bằng nguyên liệu tự nhiên, dễ thực hiện tại nhà. Sự kết hợp này giúp nuôi dưỡng làn da mềm mịn, căng bóng và khỏe mạnh hơn.

Chợ Việt có một món ăn siêu dinh dưỡng, bổ máu lại tốt cho tim mạch, sinh lý
Chợ Việt có một món ăn siêu dinh dưỡng, bổ máu lại tốt cho tim mạch, sinh lý

VOV.VN - Ngao là một loại thực phẩm phổ biến trong các bữa cơm gia đình Việt, nhưng ít ai biết rằng loại hải sản vỏ cứng này lại là một "siêu thực phẩm" chứa hàm lượng dinh dưỡng đậm đặc. Với lượng protein cao và chất béo thấp, ngao cung cấp nguồn khoáng chất thiết yếu giúp cải thiện sức khỏe.

Chợ Việt có một món ăn siêu dinh dưỡng, bổ máu lại tốt cho tim mạch, sinh lý

Chợ Việt có một món ăn siêu dinh dưỡng, bổ máu lại tốt cho tim mạch, sinh lý

VOV.VN - Ngao là một loại thực phẩm phổ biến trong các bữa cơm gia đình Việt, nhưng ít ai biết rằng loại hải sản vỏ cứng này lại là một "siêu thực phẩm" chứa hàm lượng dinh dưỡng đậm đặc. Với lượng protein cao và chất béo thấp, ngao cung cấp nguồn khoáng chất thiết yếu giúp cải thiện sức khỏe.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe