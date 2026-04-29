Triệt phá đường dây sản xuất thực phẩm chức năng có chứa chất cấm

Hiện cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, xảy ra tại Công ty TNHH Nông Sản Mai Xuân Thành, xã Bình Mỹ, TP Hồ Chí Minh.

Cụ thể, ngày 30/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP. HCM phối hợp với Công an xã Bình Mỹ và các lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương triển khai nhiều Tổ công tác, đồng loạt kiểm tra đối với Công ty TNHH Nông Sản Mai Xuân Thành, tại xã Bình Mỹ và các đầu mối tiêu thụ tại xã Bà Điểm, (TP.HCM), xã Khánh Cường (tỉnh Quảng Ngãi)… phát hiện, thu giữ hơn 5.200 gói bột các loại thực phẩm chức năng nhãn hiệu Emo’s, gồm: sữa tách béo, bột trà cam, bột cà phê, bột trà chanh, bột trà dâu, bột trà đào hòa tan; hơn 6 tạ các loại bột nguyên liệu, 8 thiết bị máy móc sản xuất và gần 33.000 bao bì vỏ hộp nhựa, in nhãn hiệu loại EMO’s…

CQCSĐT CATP tống đạt và thi hành các Quyết định và Lệnh đối với Trần Thị Như Hảo và Nguyễn Trọng Anh.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Trần Thị Như Hảo (sinh năm 1999) và chồng là Nguyễn Trọng Anh (sinh năm 1995) trú tại phường Thới An, TP.HCM cầm đầu, thông qua pháp nhân Công ty TNHH Nông Sản Mai Xuân Thành tổ chức sản xuất thực phẩm giảm cân, đầu tư thiết bị máy móc, nhân công sản xuất bài bản. Thực tế các sản phẩm này không có tác dụng giảm cân, nhưng để người tiêu dùng ưa chuộng, bán được ra thị trường, các đối tượng đã pha trộn chất Sibutramine vào nguyên liệu để sản xuất. Chất Sibutramine có tác dụng khiến người sử dụng giảm cảm giác thèm ăn, có nhiều tác dụng phụ gây nguy hiểm như ảnh hưởng đến tim mạch, gây đau tim, loạn nhịp tim, huyết áp cao… bị cấm sử dụng trong thực phẩm.

Hiện trường và tang vật thu giữ.

Theo tiến sĩ, bác sĩ Nguyên Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, với chất cấm này thì chỉ dùng một liều lượng nhỏ, độc tố có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ.

"Sibutramine có độc tính cao và tại Trung tâm Chống độc bệnh viện Bạch Mai nhiều năm nay đã tiếp nhận và chữa trị cho nhiều bệnh nhân ngộ độc do dùng sản phẩm được quảng cáo là thực phẩm chức năng hay thuốc giảm cân. Bệnh nhân sau khi sử dụng thì đến viện trong tình trạng các biểu hiện ngộ độc rất rõ. Chúng tôi đã gặp trường hợp bị hôn mê, co giật, tổn thương não thế, bị tiêu chảy và những biểu hiện khác gây trở ngại cho việc điều trị. Khi xét nghiệm mẫu thực phẩm chức năng từ thuốc của bệnh nhân dùng để giảm cân đấy thì kết quả xét nghiệm có Sibutramine", tiến sĩ, bác sĩ Nguyên Trung Nguyên cho biết.

Trước tình trạng thực phẩm chức năng giả, thực phẩm chức năng chứa chất cấm liên tục được cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ, TS. Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế cho biết: Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã vừa phát đi cảnh báo người dân về tình trạng “thực phẩm chức năng có chứa chất cấm” đang được bán trên thị trường với thủ đoạn chủ yếu nhắm vào người lớn tuổi. Dựa vào các bệnh thường gặp, các đối tượng tự nghĩ ra và lấy các thông tin nhà sản xuất nước ngoài trình bày lên nhãn sản phẩm, chữa các bệnh như: đau khớp, hạ lipid máu, viêm dạ dày…

Theo cơ quan chức năng, từ năm 2018 đến nay, vợ chồng Như Hảo - Trọng Anh đã sản xuất, đưa ra thị trường tiêu thụ số thực phẩm chức năng có chứa chất cấm ước tính hàng chục tỷ đồng; riêng tháng 2 và tháng 3/2026, đã sản xuất, đưa ra tiêu thụ số thực phẩm chức năng có chứa chất cấm trị giá hơn 3,4 tỷ đồng.

Ngày 25/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Thị Như Hảo và Nguyễn Trọng Anh về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” quy định tại Điều 317, Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tiếp tay, tiêu thụ, bán sản phẩm trên thị trường để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.