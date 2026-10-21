Triệt phá đường dây tiêu thụ 400 tấn heo bệnh, heo chết nhiễm dịch tả heo châu Phi

Ngày 21/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.Đồng Nai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 đối tượng về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Đối tượng Trần Văn Hùng (mặc áo khoác vàng) cùng tang vật (ảnh: Công an Đồng Nai)

Đường dây tội phạm quy mô lớn này do Trần Văn Hùng (SN 1975, ngụ phường Xuân Lộc, TP.Đồng Nai) cầm đầu.

Từ đầu tháng 9/2026, qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện một đường dây chuyên thu gom, vận chuyển, giết mổ heo bệnh, heo chết đưa ra thị trường tiêu thụ làm thực phẩm cho người tại phường Xuân Lộc, xã Xuân Hòa và các khu vực lân cận nên đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Cơ quan công an xác định, hành vi gian dối này đã kéo dài từ năm 2024. Trần Văn Hùng cùng vợ là Huỳnh Thị Hiếu Em tổ chức thu mua heo bệnh, heo chết từ các cá nhân, điểm thu gom và trạm trung chuyển. Hùng thuê Trịnh Thanh Lâm (SN 1987, quê An Giang) điều khiển xe ô tô đi thu gom và chở về điểm giết mổ tại phường Xuân Lộc.

Tại đây, Hùng và Hiếu Em chỉ đạo 3 nhân công gồm Lê Quốc Phó (SN 2000), Nguyễn Thành Trung (SN 2005) và Nguyễn Hồng Phúc (SN 2002) tiến hành mổ, pha lóc thành các phần thịt ba chỉ, thịt nạc, thịt đùi; phần da và mỡ tiếp tục được chế biến để bán.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu Phượng cùng tang vật (ảnh: Công an Đồng Nai)

Sau khi phân loại, Hiếu Em giao cho con gái là Trần Thị Cẩm Bào (SN 1992, ngụ phường Xuân Lộc) liên hệ, bán lại cho Nguyễn Thị Thu Phượng (SN 1975, ngụ xã Xuân Hòa) với giá từ 25.000 đến 40.000 đồng/kg.

Dù biết rõ nguồn gốc heo bệnh, heo chết, Phượng vẫn đem bán trực tiếp cho người dân tại khu vực cổng Khu công nghiệp Xuân Lộc và cung cấp cho Phạm Thị Hân với giá từ 35.000 đến 55.000 đồng/kg để sản xuất giò chả.

Dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an thành phố, ngày 5/10/2026, Ban chuyên án đã huy động lực lượng đồng loạt kiểm tra 5 địa điểm liên quan: điểm trung chuyển, cơ sở kinh doanh, địa điểm giết mổ của Hùng; cơ sở sản xuất giò chả của Phạm Thị Hân (cùng trên địa bàn phường Xuân Lộc) và điểm bán thịt heo của Nguyễn Thị Thu Phượng trước cổng Khu Công nghiệp Xuân Lộc.

Tại thời điểm phá án, lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 7 tấn thịt heo chết có nhiễm virus dịch tả heo châu Phi cùng nhiều tang vật liên quan.

Bước đầu đấu tranh xác định, từ năm 2024 đến nay, nhóm đối tượng đã thu mua, giết mổ và tiêu thụ ra thị trường khoảng 400 tấn heo bệnh, heo chết làm thực phẩm cho người, thu lợi bất chính trên 10 tỷ đồng.

Các đối tượng đang bị công an tạm giữ (ảnh: Công an Đồng Nai)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 9 đối tượng gồm: Trần Văn Hùng, Trịnh Thanh Lâm, Huỳnh Thị Hiếu Em, Trần Thị Cẩm Bào, Nguyễn Thị Thu Phượng, Lê Quốc Phó, Nguyễn Hồng Phúc, Nguyễn Thành Trung và Phạm Thị Hân về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.