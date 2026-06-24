Khẩn trương dập ổ dịch tả heo châu Phi tại Đồng Nai

Sáng 24/6, ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đồng Nai chủ trì buổi làm việc tại UBND phường Tân Phú (trước thuộc huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) và các xã lân cận về tình hình dịch tả heo châu Phi.

Trước đó, cơ quan chức năng phát hiện dấu hiệu dịch bệnh tại trại chăn nuôi gia công của bà T.T.T (khu phố Trà Cổ 11, phường Tân Phú), nơi có tổng đàn hơn 1.900 con heo thịt.

Đoàn kiểm tra nơi tiêu hủy heo mắc bệnh dịch tả heo Châu Phi (Ảnh: BĐN)

Kết quả kiểm tra thực tế ngày 16/6, ghi nhận 27 con heo chết, 355 con có dấu hiệu bệnh. Bệnh tích điển hình là gan to xuất huyết, lách sưng đen sẫm, thận xuất huyết.

Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm từ Trung tâm Chẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương 2 khẳng định số heo tại đây đã nhiễm dịch tả heo châu Phi.

Nguyên nhân phát sinh dịch bệnh bước đầu được xác định có thể do nuôi chuồng hở, tồn tại nhiều ruồi muỗi. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ số heo của trang trại này đã được tiêu hủy nghiêm ngặt theo đúng quy định.

Nhận định dịch bệnh sẽ còn diễn biến phức tạp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đồng Nai Nguyễn Văn Thắng yêu cầu UBND phường Tân Phú nhanh chóng hoàn thiện báo cáo về các ổ dịch và công tác xử lý. Đồng thời, địa phương phải triển khai ngay các biện pháp như sử dụng vôi bột, hóa chất phun khử trùng toàn bộ khu vực chuồng nuôi ổ dịch và vùng phụ cận. Chủ hộ có động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh bắt buộc phải thực hiện đầy đủ quy trình tiêu độc để triệt tiêu mầm bệnh, ngăn phát tán.

Theo dõi chặt chẽ các điểm chôn lấp heo dịch, kiểm tra kỹ nguồn nước gần khu vực tiêu hủy để đảm bảo an toàn môi trường. Kiểm soát nghiêm hoạt động chăn nuôi, giết mổ; đặc biệt xử lý triệt để tình trạng vận chuyển, buôn bán tự phát sản phẩm gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc. Tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ trên địa bàn từng xã, phường.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đồng Nai giao Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản phối hợp chặt chẽ với các địa phương quản lý tốt công tác tiêm phòng. Đơn vị phải thống kê chính xác số hộ nuôi, trang trại, tổng đàn để đưa vào hệ thống dữ liệu quản lý, kiên quyết không để tồn tại tình trạng chăn nuôi tự phát, không phép.

Từ nay đến cuối năm 2026 là giai đoạn cao điểm phát triển đàn chăn nuôi trên địa bàn thành phố. Nhằm đảm bảo an toàn, cơ quan chức năng khuyến cáo các trang trại, khu vực có nguy cơ rủi ro dịch bệnh cao cần tạm ngưng nuôi, ngưng thả con giống mới cho đến khi tình hình dịch bệnh hoàn toàn được kiểm soát.