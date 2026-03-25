Tạm giam 2 đối tượng vận chuyển trái phép hơn 2kg ma túy

Theo đó, 2 đối tượng bị tạm giam là Lê Minh Tú (37 tuổi, trú xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai) và Phùng Bá Lâm (21 tuổi trú xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Lâm Đồng

Đến khoảng 20h35 ngày 5/3, tại một con hẻm thuộc khu phố 1, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng (khu vực TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp các lực lượng liên quan tiến hành bắt quả tang Lê Minh Tú và Phùng Bá Lâm khi đang thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 xe ô tô biển kiểm soát 60B-104.07.

Qua kiểm tra, phát hiện bên trong xe có 1 túi nylon màu đen được ngụy trang tinh vi. Kiểm tra bên trong túi, lực lượng chức năng phát hiện 2 gói ma túy đá có tổng trọng lượng hơn 2kg, được hút chân không thành dạng khối.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: CALĐ

Hiện các đối tượng cùng tang vật đã được đưa về trụ sở công an để làm việc. Quá trình đấu tranh, ban đầu các đối tượng quanh co chối tội. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.