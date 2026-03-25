Tạm giam 2 đối tượng vận chuyển trái phép hơn 2kg ma túy

Thứ Tư, 15:09, 25/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 25/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo đó, 2 đối tượng bị tạm giam là Lê Minh Tú (37 tuổi, trú xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai) và Phùng Bá Lâm (21 tuổi trú xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Lâm Đồng

Đến khoảng 20h35 ngày 5/3, tại một con hẻm thuộc khu phố 1, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng (khu vực TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp các lực lượng liên quan tiến hành bắt quả tang Lê Minh Tú và Phùng Bá Lâm khi đang thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 xe ô tô biển kiểm soát 60B-104.07.

Qua kiểm tra, phát hiện bên trong xe có 1 túi nylon màu đen được ngụy trang tinh vi. Kiểm tra bên trong túi, lực lượng chức năng phát hiện 2 gói ma túy đá có tổng trọng lượng hơn 2kg, được hút chân không thành dạng khối.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: CALĐ

Hiện các đối tượng cùng tang vật đã được đưa về trụ sở công an để làm việc. Quá trình đấu tranh, ban đầu các đối tượng quanh co chối tội. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
Tag: tạm giam 2 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma tuý Công an Lâm Đồng
Tin liên quan

3 người bị chó cắn đã tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại

VOV.VN-Ngày 25/3, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ 1 con chó mắc bệnh dại cắn người. Hiện lực lượng chức năng đã xử lý, hỗ trợ các biện pháp cần thiết.

Liên tiếp các loài sinh vật quý hiếm xuất hiện gần bờ biển Lâm Đồng

VOV.VN - Sáng 24/3, người dân phát hiện một con cá mái chèo (cá hố rồng) đã chết, trôi dạt vào bờ biển Hàm Tiến (TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ) và một con rùa biển cũng đã chết, nặng khoảng 15-20kg  trôi dạt vào bãi biển Dinh Thầy Thím, xã Tân Hải (thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cũ), tỉnh Lâm Đồng.

Lâm Đồng gỡ khó cho dự án Khu công nghiệp Tân Đức

VOV.VN - Chiều 23/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải làm việc với các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư liên quan tiến độ dự án khu công nghiệp (KCN) Tân Đức.

